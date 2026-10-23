23/10/2026 14:48

【外圍經濟】美國退休金巨企減少對大型科技公司投資，降投資風險

《經濟通通訊社23日專訊》英國《金融時報》報道，美國加州退休金巨企、加州公務員退休基金(CalPERS)，正減少對大型科技公司的投資，並增加在私募股權領域的布局。



CalPERS副投資總監奧利奇(Anton Orlich)表示，該基金已將其在七家大型科技公司中的重倉持股，分散投資至數百家企業，旨在降低股票投資風險。



他認為，公開股票市場的估值目前處於高位，且資金高度集中在少數幾家公司身上，這些公司未來表現可能相對落後。私募股權市場的資產定價更具吸引力，若公開市場未來出現下行，這種配置或許能為CalPERS提供一定的緩衝。



基於監管文件的計算顯示，2026年上半年，該退休基金所持有的「科技七巨企」股票總量削減26%。這七家公司包括蘋果(US.AAPL)、微軟(US.MSFT)、Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)、英偉達(US.NVDA)、Meta(US.META)和特斯拉(US.TSLA)。(rc)