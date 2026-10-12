23/09/2026 17:06

據美國媒體報道，內地人工智能(AI)獨角獸DeepSeek和月之暗面涉將敏感用戶數據轉送至Claude遭網信辦調查，加上Anthropic與OpenAI各自公布新的低成本AI模型，恐加劇行業價格競爭，AI大模型概念股今日普遍下挫，其中智譜(02513)更插逾一成。惟部分AI硬件及AI基建概念股卻逆市造好，其中建滔積層板(01888)獲大股東增持兼獲摩通唱好，股價飆逾一成。AI概念股應如何選擇？AI硬件股是否更值博？

（AP圖片）

美媒：網信辦調查DeepSeek和月之暗面 涉將敏感數據轉送至Claude

據美國科技媒體《The Information》引述知情人士透露，內地網絡監管部門正在調查DeepSeek和月之暗面。此前Anthropic指稱，這兩家公司曾將敏感用戶數據轉送至Claude模型進行處理。報道指，中國國家互聯網信息辦公室已派官員前往DeepSeek和月之暗面辦公地點，約談公司高層和員工，目前監管部門的調查工作仍在進行中，當局正在深入評估這些違規行為的嚴重性與背後動機，因此尚未對涉事企業作出是否進行處罰的最終決定。

事件源於Anthropic在9月10日發表的一份長達154頁的詳盡報告。該報告指稱共有7家中國企業大規模違規使用其旗下的Claude系統，除了正接受實地調查的DeepSeek和月之暗面外，被點名的公司還包括阿里巴巴(09988)、智譜、商湯(00020)、MiniMax(00100)以及小米(01810)。

（AP圖片）

路透：DeepSeek及月之暗面受邀本周往聯合國安理會談AI風險

另據路透引述兩位知情人士報道，聯合國大會正於紐約舉行，安理會定於周三（23日）召開會議，討論人工智能與國際安全問題，DeepSeek以及包括月之暗面在內的其他中國人工智能企業均獲邀在會上發言，惟DeepSeek創辦人梁文鋒沒有計劃出席，不過相關安排仍可能變動，不排除在最後一刻調整。

此前數周，多位人工智能行業領軍人物呼籲協調放緩日益強大的人工智能系統的開發步伐，並警告稱這些系統可能很快會自行進化，從而超出人類的控制範圍。路透上周報道稱，OpenAI首席執行官奧爾特曼(Sam Altman)計劃在會議上作簡報，外交官們還預計Anthropic的高級代表也將出席。

Anthropic發布新模型Claude5.5 性能媲美Fable 5.1成本更低

另外，Anthropic昨日（22日）發布新款大模型Claude Opus 5.5，性能上可與頂級的Fable 5.1媲美，但營運成本卻大幅降低。Anthropic聲稱，在軟件開發基準測試中，Claude Opus 5.5的表現優於OpenAI的GPT-5.6 Sol，營運成本僅為後者的約三分之一。Claude Opus 5.5的定價為每百萬輸入Token 4美元，每百萬輸出Token 20美元，較Claude Opus 5定價降低20%。此外，Claude Opus 5.5產生結果的速度也快於Opus 5，測試顯示其文字表達更加清晰。

OpenAI亦為GPT-6系列新增GPT-6 Sol及GPT-6 Luna級別，API價格較GPT-5.6推廣定價下調50%。其中，低於Astra級別的Sol主要針對編碼等較複雜工作負載，而Luna則面向資訊提取或文件摘要等「高容量任務」。

建滔積層板獲建滔集團斥3750萬元增持 摩通予目標價65元

值得留意，建滔積層板今日逆市飆一成，根據聯交所資料顯示，建滔集團(00148)於本周一(21日)增持建滔積層板80萬股，每股平均價46.8801元，涉資3750.41萬元，最新持股量增至62.15%。

摩通首次覆蓋建滔積層板，予「增持」評級，目標價65元。該行指，建滔積層板為全球最大傳統覆銅面板(CCL)生產商，亦是僅有兩家擁有完整PCB材料供應鏈的公司之一。由於AI及伺服器需求急增，導致玻璃纖維布供應短缺，電氣級玻璃纖維(E-glass)價格年內已上升超過100%，情況有利於垂直整合的企業如建滔積層板，可提升利潤率及市場份額。

摩通預計，建滔積層板的每股盈利將於2025至2028年間大幅上升8倍，主要推動因素包括行業短缺及轉向高端CCL產品，令平均售價累計上升150%；江西及廣東的產能擴張；未來兩年織布機數量增加75%；以及HVLP1-3高階銅箔產能提升，並有望通過客戶認證使用更高端的HVLP4銅箔。該行又預期玻璃纖維布短缺情況至少持續至2027年。而建滔積層板已預訂豐田未來兩年35%至40%的織布機產能，使其織布機數量由2026年約3300台，增加至2028年約5800台，將帶來約55%的產量增長，並推動盈利增加超過50億元。

黃偉豪：大模型行業競爭劇烈只宜炒上落 建滔積層板47元以下可吼

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，對大模型板塊看法偏中性，雖然部分估值現已不算很貴，但問題在於競爭很劇烈，很多公司都推出不同的大模型，並有價格戰，整體利潤空間不大，股價方面炒上落可以，但未必值得作投資部署。他認為，揀買AI產業鏈中硬件或較上游的股份會較好。

黃偉豪續指，若炒上落MiniMax較智譜好，論股價短期走勢，始終智譜走勢頗弱，不斷下試低位，而MiniMax與7月低位186元仍有些距離，近期也只是偏上落形態，短線約250元會是支持位，若沒跌穿未算再轉差，上面大概300元會是首個阻力，若突破該處並企穩，或可中線再上試大概400元。另對阿里看法一向不差，但需多予耐性，現價110元附近可考慮買入，惟短期不要預期有太大上望空間，中線可先看130元，若突破該處，140元會是估值較合理位置，只要不跌穿100元問題不太大。至於AI硬件股，建滔積層板會是PCB類別其中一個選擇，當然今日股價受一些增持消息及大行報告推動，但從其中期業績及績後展望，也預計到增長動力仍頗快，中線上望大概60元較合理，惟此輪上升始終未升穿100天線，水位不太大，若回至47元以下接近20天線才考慮會較好。

AI大模型概念股今日普遍下挫，智譜跌12.4%收報650元，MiniMax跌3.98%報275元，阿里亦跌4.36%報109.8元，騰訊(00700)跌2.35%報441元，百度(09888)跌1.06%報88.55元，快手(01024)跌1.41%報30.78元。部分AI硬件及AI基建概念股卻造好，建滔積層板升11.68%報51.55元，建滔集團升5.58%報58.65元，長飛光纖光纜(06869)升2.73%報195.7元，聯想(00992)升0.49%報36.92元，華虹(01347)升0.35%報114.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此





[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/3xaYPx--fyY?si=I9gnDuH4QckLzIOQ[/youtube]



其他AI股相關新聞：

【ＡＩ】千問大模型發布Qwen-Audio-3.1，下調Qwen-Audio全線語音模型價格

《異動股》阿里跌逾4%穿110元，AI大模型股集體受挫

【ＡＩ】阿里雲：未來12個月首次於土耳其、芬蘭及荷蘭設雲端地域，推出三項AI解決方案

《異動股》智譜跌幅擴大至逾半成，月之暗面及DeepSeek受查傳聞發酵

《券商精點》中銀國際：短中期內地AI市場看好阿里多於騰訊，回報更明確

《異動股》科網股回吐惟美團升1%，擬三年斥300億人幣建30分鐘商品圈

《異動股》MiniMax高開後倒跌2%，內地查DeepSeek和月之暗面涉數據洩漏

《異動股》阿里回吐近3%，花旗唱好料受惠AI發展昨天股價升至一個月高

美媒：內地網信辦調查DeepSeek、月之暗面，涉將敏感數據傳送至Claude