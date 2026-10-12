23/09/2026 11:22

金管局總裁兼財資市場公會議會榮譽會長余偉文出席「2026財資市場高峰會」時致辭時表示，現時正受到地緣政治變化及快速發展的科技所影響，在這種形勢下，債券發行人與投資者不僅是在適應相關的動態變化，更是在根本上重新評估其策略，以滿足其不斷變化的融資和投資需求，而香港恰好處於相關挑戰與機遇的交匯點，當中包括全球資本、穩定性以及長期增長等。

（吳仲賢攝）

銀行業、股市及債市鞏固香港國際金融競爭力

他續指，香港的優勢為擁有穩健的銀行體系、非常活躍的股票市場及債券市場，還有為借款人拓寬融資選擇，並為投資者擴展風險管理工具，並指銀行業、股票和債券市場這三大支柱，共同奠定了香港作為頂尖國際金融中心的全方位競爭力。

上半年全球有高達50%數字債券在港發行

他提及，香港的債券市場已打下了非常堅實的基礎，在過去幾十年內，該市場錄得20%的年複合增長率，僅在去年，香港就佔了全亞洲所有國際債券發行量的大約四分之一，在這強勁增長的背後，點心債無疑是一大亮點，香港在國家人民幣債券發行量方面始終保持第一，今年上半年全球有高達50%的數字債券在香港發行。

冀發展多元化、具活力且原生數字化債券市場

他表示，未來將在債券市場方面繼續發展，希望發展一個多元化、具活力且原生數字化的債券市場，並分為四大維度，包括多元化、更具市場深度的市場、具活力的市場以及需要實現系統數位化，並指出相關發展將在整個固定收益領域創造巨大的機遇，而香港在數字金融領域的領先地位將促進發行和投資固定收益資產的創新解決方案。

推進數字債券市場建設，擬擴大中國國債抵押品應用

余偉文表示，香港將通過發展數字債券市場及擴大中國債券作為抵押品的使用範圍，加快鞏固離岸人民幣業務樞紐地位。當局正與市場機構合作，為香港數字債券市場建設完善相關基礎設施。他說，香港交易所結算所更廣泛接受債券作為保證金抵押品的安排將「很快」落地，但未透露具體時間表。

他指出，下一階段的重點是提升債務工具中央結算系統（CMU）項下定制化證券作為保證金抵押品的認可度，其中包括中國國債。香港將推出一個債券交易平台，以降低交易成本並促進價格發現。金管局亦正與澳門中央證券托管結算有限責任公司合作，以便利南向通投資者投資及持有澳門市場債券。

債務工具中央結算系統年底推新服務

余偉文續指，債務工具中央結算系統（CMU）今年底會推出新服務，屆時可提供鏈上的24小時、即時結算，支援數碼港元、央行數碼貨幣（CBDC），亦會研究接納代幣化存款和受監管穩定幣在平台上結算。他又提到，金管局將就外匯基金票據代幣進行測試，措施將有助銀行業更高效地管理資產負債表。

撰文：經濟通採訪組