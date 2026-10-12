25/09/2026 13:53

9月25日(香港時間)

13:26

經濟學者李兆波料中國長遠恢復持有美債水平，本港港口吞吐量僅屬周期受惠

中美元首會晤在友好氣氛中開場，且較早前中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，經濟學者李兆波接受經濟通通訊社專訪時表示，休戰協定聊勝於無總比沒有好，因為日期接近年底，有助於聖誕節及新年期間航運安排。他亦稱，本港港口吞吐量絕對會受惠，但僅屬周期性問題，不會持續太久，休戰之後，就要視乎美國新政策，而且美國總統特朗普亦經常改變主意。

中美貿易緊張情緒暫時緩解，李兆波稱，長遠來看，中國將恢復持有美債水平(return the weight on US Treasury bonds)以降低風險。另一方面，雙方緊張局勢緩和，預期美債收益率會略為下跌。不過，他指出，影響息口一大因素－通脹走勢則「很難說」，假設休戰期代表緊張局勢減少，通脹可望緩和，以及利率上升速度放慢。至於香港，銀行調整利率不只基於美國利率，還會視乎市場情況，例如港元的市場供應及其自身所擁有港元數量等。







12:07

北水缺席，恒指半日跌417點報24343

中美元首會談氣氛良好，雙方圍繞「構建中美建設性戰略穩定關係」這一新定位展開深入交流。不過市場聚焦持續上升的美國債息，加上A股休市，北水暫停。恒指今早現沽壓，盤中最多跌485點，低見24275，為兩個月以來最低。恒生指數半日報24343，跌417點或1.7%，主板成交超過591億元。恒生中國企業指數報8113，跌152點或1.8%。恒生科技指數報4267，跌93點或2.1%。

11:08

市場轉聚焦美債風險，恒指跌幅逼近500點

伊朗問題遲遲未見破局，通脹問題導致美國連續加息機會上升，環球風險胃納進一步下降，美國30年期國債孳息率觸及逾廿年新高，令市場憂慮環球金融風險重燃。A股今日(25日)中秋節假期休市，過去北水連續14日淨流入為港股提供重要支撐，今日北水停流下港股承接力急降，恒指早市跌幅一度擴大至超過480點，截至今早11時，95隻藍籌股除四股上升外其餘全線下跌。

惟截至周五早上10時30分，日本日經225指數仍上漲803.93點或1.23%，報66317.92點；韓國股市則休市。









11:05

習近平在白宮歡迎儀式上的致辭(節錄)





尊敬的特朗普總統和梅拉尼婭女士，女士們，先生們，朋友們：

很高興對美麗的美利堅合眾國進行國事訪問，感謝特朗普總統和夫人給予我和我夫人的熱情款待。首先，我謹代表14億多中國人民，向美國人民致以誠摯問候，向美國獨立250周年表示熱烈祝賀！

我這次應特朗普總統邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中美兩個大國肩負著促進人類發展進步的歷史重任。

中美兩國國情不同，通過坦誠、深入、持續的對話能夠增進理解、求同存異、積累互信。

中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊。雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。中國開放的大門始終敞開，歡迎美國企業來華投資興業，希望美方公平對待中國企業，共同拉長合作清單，壓縮問題清單。中美兩國都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。中方願同美國加強禁毒、執法等合作。雙方可以增加直航航班，讓雙方人員和經貿往來更加便捷。

第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略。對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。中美關係希望在人民、未來在青年。這裏，我願宣布，未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。

10:59

特朗普歡迎習近平儀式上講話(節錄)

尊敬的習近平主席和彭麗媛夫人，中國代表團的各位成員，我很高興歡迎你們來到白宮。今年5月我有幸訪問北京，你們以盛情款待迎接了我們的代表團。如今梅拉尼婭和我榮幸的在華盛頓接待你們，習主席也成為了首位對美國進行第二次正式國事訪問的中國領導人。

自從2016年我首次當選以來，我和習主席一直保持著偉大的友誼。這份友誼建立在相互尊重和我們人民的根本利益基礎之上。

習主席和彭夫人來訪之際，正值美國一個重要的歷史時刻，美國建國250周年，明天我們將參觀國家檔案館，還將看到一些文物，它們見證了美中兩國之間長期而珍貴的貿易往來和文化交流。正如我們的先輩在幾個世紀前跨越重洋開展貿易，相互學習，共建更美好的世界。

在本次訪問期間，我們將討論涉及安全、貿易、科技、人工智能，也就是被稱為超級智能等領域的緊迫議題。我們今天在這些領域所作出的決定，將會為未來數十年間的世界和平和繁榮奠定堅實的基礎。如果我們倆可以聚焦共同的利益，我相信我們能夠取得很多成就。

縱觀歷史對共同利益的追求，把我們兩個國家的人民聯繫在了一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，甚至讓我們兩國在第二次世界大戰當中成為盟友，取得成功。勇敢的美國飛行員自願去中國，為中國的存亡而戰，成為傳奇非凡的飛虎隊。

正如我們兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，習主席和我將共同繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。







10:31

央視解讀：習近平為中美落實新定位指明方向路徑

央視發表題為「化願景為行動，習近平為中美落實新定位指明方向路徑」文章稱，從北京到華盛頓，兩國元首時隔4個月再次會晤，跨越太平洋的「雙向奔赴」，為中美關係書寫下濃墨重彩的一筆。把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動，「2026年，注定成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。

文章點出，此次中美元首外交「錨定新定位，把願景轉化為行動」。今年5月，中美元首北京會晤達成具有里程碑意義的政治共識--將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，國家主席習近平當時表示，「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。24日，習近平再次強調了「行動」這一關鍵詞，「我們要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道」。

9:39

科技巨頭雲集白宮國宴，黃仁勳、庫克、馬斯克與中美元首伉儷同桌

除了特朗普伉儷及習近平伉儷，國宴亦雲集美國科技界及商界多名重量級巨頭。

其中最矚目是主家桌，與特朗普伉儷及習近平伉儷同桌的均是科技界巨頭，包括英偉達行政總裁黃仁勳與妻子Lori Huang、蘋果前行政總裁庫克、特斯拉行政總裁馬斯克，以及AMD行政總裁蘇姿丰與丈夫Daniel Lin。

此外，Meta行政總裁朱克伯格、OpenAI行政總裁奧特曼、Google行政總裁皮查伊、亞馬遜創辦人貝索斯等亦有出席宴會。但BBC指出，參加國宴的眾多科技界巨頭中，獨欠Anthropic高層。

Meta行政總裁朱克伯格、OpenAI行政總裁奧特曼、Google行政總裁皮查伊、亞馬遜創辦人貝索斯等多名科技界巨頭出席宴會。(AP圖片)

9:35

香港出口商會：中美對話釋出穩定信號

中美元首在白宮舉行會面，日前美國總統特朗以高規格接待中國國家主席習近平，市場有分析形容是「非比尋常的禮遇」。香港出口商會主席趙婉玲向經濟通通訊社表示，此舉反映美方對這次峰會和雙邊關係的重視，元首外交發揮了為兩國關係定向、把舵的作用。雙方同意延長休戰、持續對話，本身就是向全球市場發出的強烈穩定信號；中美經貿往來長期是兩國關係的「壓艙石」，對話總比對抗好，這一點香港業界深有體會。

不過，實事求是，她認為中美之間的科技與出口管制、關稅安排、產業政策以至供應鏈安全等結構性議題，是經年累月形成的，不可能通過一次訪問、一份休戰協議完全化解。市場更應預期的，是有關風險逐步「受控」和「收斂」，而不是「消除」；往後雙邊關係仍可能因突發事件出現反覆。

商會建議業界把波動視為常態，持續提升供應鏈彈性和合規管理能力。

9:34

學者：貿易休戰橫跨中期選舉料降儲局通脹憂慮，本港港口吞吐量短期受惠

中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，經濟學者袁偉基接受經濟通通訊社訪問時指出，會對本港航運業有幫助，尤其是對於出口或轉口至美國，以供3、4月復活節訂單所用航運貨品利好，從而令港口吞吐量短期受惠至明年1月，而且香港廠商、供應鏈各方面亦有好處，如在貿易融資方面有穩定作用。

不過，袁偉基指出，本港現時貿易增長主要來自於AI、機械、晶片帶動，相關貨品主要以空運為主。因此，貿易戰休戰對香港整體貿易影響不大，但特別航運方面會有所受惠。

至於中國一直是美債主要海外持有者之一，對於休戰會否增加中國手持美債意願，袁偉基則僅稱「可能會」，或是減持速度放慢，由於一來中國已非直接與美國貿易，基本上不需很多美國美元資產以穩定人民幣幣值，二來中國容許人民幣有序升值，再者因中歐貿易增加原因，中國反而要持有更多歐元資產以作調控。

09:23

恒指仍低開237點報24523，美債息高企阿里低開超2%，北水缺席

雙方談判內容未見意外驚喜，加上美國債息高企不改，北水缺席下，恒指今早開報24523，跌237點或1%，接近9月17日創下的近月新低，主板成交17.61億元。恒生中國企業指數報8172，跌93點或1.1%。恒生科技指數報4318，跌42點或1%。

09:00

中美元首會面氣氛良好超預期，惟美債息續升恒指中秋料受壓

中國國家主席習近平與美國總統特朗普24日在白宮舉行會談。習近平表示，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。又指中美建設性戰略穩定關係的新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要把這個願景轉化為行動，開創中美關係更穩定、健康、永續的未來。

在AI立場上，習近平指中美在AI方面有競爭，更可以合作，應各展所長而不是互設防；雙方可以繼續進行AI對話，就相關風險和效益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。特朗普則指，美國和中國希望讓人工智能保持現狀，並稱中國在「超級智能」立場上與美國保持一致。

在貿易方面，特朗普表示，美中兩國官員一直致力於推動兩國建立更加平衡的貿易關係，其中包括為美國農民和牧場主開拓新的市場准入渠道。

中美元首會談內容目前未見更大驚喜，但從氣氛來講雙方均釋出了善意，兩國元首同時提到在二戰期間並肩戰鬥取得勝利，料為雙方定調「是競爭而非敵對」關係，緩和市場對「中美對抗敘事」的擔憂。

07:45

習近平：中美AI應各展所長，而非相互設防

國家主席習近平和美國總統特朗普年內第二次會晤在當地時間24日於白宮登場。特朗普為習近平舉行長達80分鐘的盛大歡迎儀式後，雙方先後進行小範圍交流、大範圍會談、歡迎宴會，共處了大約6個小時。

在會談期間，習近平指出，中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防。雙方可以繼續開展人工智能對話，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。要保持人類對人工智能技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智能為人類的進步服務。

習近平表示，中美兩國元首在不到半年時間裏實現互訪，在中美關係史上是前所未有的。「我和特朗普總統一直通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵」。

習近平：中美要朝合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期方向努力

習近平指出，今年5月，他和特朗普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。中美要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。

習近平強調，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。只要秉持平等、尊重、互惠的精神，就能找到解決問題的出路。希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

習近平並強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

特朗普：與習近平是好朋友，中美應就AI保持對話加強合作

特朗普表示，習近平這次對美國的國事訪問是一次偉大的訪問。美中都是大國，他同習近平是好朋友，保持著深入密切溝通。在兩人的領導下，中美關係一定能搞好。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。人工智能關乎人類未來，中美應就此保持對話，加強合作。

兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。

兩國元首確認將相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。

02:26

特朗普稱與習近平會談「非常好」

美國總統特朗普周四(24日)在白宮與到訪的國家主席習近平舉行會談。會後特朗普向記者表示，兩人進行了一次「非常好」的會談，未有進一步透露具體內容。

特朗普會談後與習近平一同前往白宮南草坪的直升機坪，兩人沿途交談。特朗普向習近平介紹直升機坪的花崗岩，並提到習近平熟悉石材。特朗普隨後與習近平登上草坪上的美國海軍陸戰隊直升機參觀。

9月24日

23:40

習近平：中美競爭應有邊界，未來5年邀10萬美國青少年來華

國家主席習近平周四(24日)在美國白宮歡迎儀式上致辭表示，中美兩國應加強溝通、真誠合作及和平共處，競爭可以存在，但應保持良性及有邊界，雙方須守住「不衝突、不對抗」底線。

習近平表示，他此次應美國總統特朗普邀請訪美，是為傳承友誼、拓展合作及增進兩國人民福祉。他指出，中美國情不同，應透過坦誠、深入及持續對話增進理解、求同存異及累積互信，並鼓勵兩國外交、經貿、財金、執法及人文等部門加強交流。

在經貿及科技方面，習近平表示，中國開放大門始終敞開，歡迎美國企業赴華投資，並希望美方公平對待中國企業。他又指，中美均是人工智能大國，有能力及責任發展及管控AI，確保科技發展造福民眾；雙方亦可加強禁毒、執法合作及增加直航航班。

習近平並提出未來5年邀請10萬名美國青少年赴華交流學習，並宣布大熊貓「平平」及「福雙」將於數日後落戶亞特蘭大動物園。

22:56

習近平：中美肩負人類發展進步重任，冀加強溝通拓展經貿合作

國家主席習近平周四在美國白宮出席國事訪問歡迎儀式，與美國總統特朗普會面並發表講話。習近平致辭時感謝特朗普熱情款待，並代表中國人民向美國人民致以誠摯問候。他表示，中美同為偉大國家，肩負人類發展進步的歷史重任，希望兩國共同引領兩條大船行穩致遠。

他指出，中美國情不同，應透過加強溝通、對話及累積互信，做到彼此尊重，並鼓勵擴大經貿交流。他強調「合則兩利，鬥則俱傷」，希望雙方真誠合作、拉長合作清單，並促請美方公平對待中國企業。

22:47

特朗普白宮隆重迎接習近平，逾470名美軍參與國事訪問歡迎儀式

美國總統特朗普周四(24日)在白宮舉行隆重歡迎儀式，迎接到訪的中國國家主席習近平。特朗普與夫人梅拉尼婭在白宮南草坪迎接習近平及夫人彭麗媛，兩國元首握手後出席一連串國事訪問儀式。

白宮表示，今次儀式於南草坪、國事樓層及玫瑰園舉行，超過470名來自美國武裝部隊各軍種的軍人參與。儀式包括軍樂演奏、國歌、總統禮炮及玫瑰園軍事檢閱，並安排B-2轟炸機及4架F-22戰機飛越白宮上空。

16:20

中國國防部：願與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識

中國國防部今日(24日)舉行例行記者會，發言人蔣斌被問到習特會對中美軍事溝通的影響時指出，元首外交對於中美兩軍關係有不可替代的戰略引領作用，中方願與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識，加強溝通對話，開展務實合作，妥善管控分歧。保持兩軍關係穩定健康持續發展，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。

在被問及美國對台軍售是否習特會重要議題時，蔣斌稱，「習主席訪美有關情況，請關注官方新聞報道」。他強調，台灣議題是中美關係中最重要的問題，維護台海和平穩定，是中美雙方最大公約數，希望美方慎之又慎處理台灣議題。

16:12

市場矚目的習特會終於登場，國家主席習近平暌違11年再次對美國展開國事訪問，美國特朗普總統以高規格親自迎接，原本市場期待雙邊協作釋出更突破進展，惟美國財長透露中美貿易戰休戰期可能只延長兩個月，A股休市前先行下挫提前反映市場情緒，滬綜指跌超1.2%，三千九不保，深成指更挫2.3%。

觀望習特會成果，港股全日成交僅1596億元，再度刷新自今年5月5日以來成交新低，且擔憂今次中美會談成果低於市場預期，市況偏弱，恒指上日跌穿10天線（約24812）後今日繼續向下發展，全日收報24761，跌72點或0.3%。恒生中國企業指數收報8266，跌7點或不足0.1%。恒生科技指數收報4361，跌17點或0.4%。

北水淨流入29億元，為連續第14日淨買入港股，惟留意明日(25日)內地中秋節假期，北水暫停交易一天。

15:50

商務部：中美經貿磋商機制下，雙方就人工智能進行了首次對話

中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上介紹了中美經貿磋商最新進展，他指出，中美雙方就人工智能進行了首次對話。

何亞東指出，近日中美兩國經貿團隊在美國舉行了第八輪經貿磋商，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，圍繞雙方共同關注的經貿問題進行了坦誠深入富有建設性的交流，達成了多項共識。在中美經貿磋商機制下，雙方就人工智能進行了首次對話。下一步，中方將與美方在中美經貿磋商機制下後續的工作保持密切的溝通。

15:45

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，會後料難公布具體細節，無助上調出口股盈利，即使後續有正面消息帶動反彈亦較大可能僅屬交易性反彈。她又指出，相比起稀土議題尚有談判空間，中美在AI及晶片等高端科技要達成共識的難度極高，投資者不宜過度憧憬。

15:39

是否邀特朗普出席深圳APEC峰會？外交部：中美就年內元首互動安排保持著溝通

美國財長貝森特表示，中美兩國已同意將貿易休戰協議延長至明年1月10日。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及此事時表示，「關於中美經貿磋商的有關情況，建議你向中方的主管部門進行詢問」。

另外，《紐約時報》記者提問，中美雙方是否計劃在10月於香港舉行的亞太經合組織(APEC)財長會期間，舉行進一步的經貿磋商？中方又是否將邀請美國總統特朗普出席11月在深圳舉行的APEC峰會？郭嘉昆指出，「關於你提到的中美經貿磋商相關的問題，建議向中方的主管部門詢問。關於你提到的第二個問題，中美雙方就年內兩國元首的互動安排保持著溝通」。

15:34

中信里昂：料中美科企都不會放慢AI開發，中國AI開發成本較低

中信里昂證券(CLSA)亞洲電訊及互聯網研究董事總經理梁向奕表示，即使美國科技巨頭放慢開發AI的步伐，料中國科技公司亦不會跟隨，相信中國在AI領域的發展不會受到影響，因此她對AI發展放緩持懷疑態度。

梁向奕認為，AI發展過程中存在許多道德考量，必須找到方法處理這些道德問題，例如如何更好地訓練AI模型，使其具備道德思維，但這不會減慢全球AI模型的整體迭代速度。

科技企業資本開支方面，梁向奕表示，今年中資科企的資本支出約2000億元人民幣，即約300億美元；中國的資本支出與銷售額比約20%，美國則為40至50%，與美國相比，中國的成本低得多。

14:25

分析：中美都不想放慢AI發展，或提制訂防護欄

國家主席習近平與美國總統特朗普的會談，將於美東時間周四(24日)上午11時30分（香港時間周四深夜11時30分）在白宮登場，預料人工智能(AI)發展及安全問題，將是雙方主要議題之一。

不過歐洲政策分析中心科技政策計劃的高級研究員Elly Rostoum認為，雙方都不想放棄AI發展，也不想放慢發展步伐，但雙方均明白這問題極其嚴肅，雙方及相關企業必須就此對話。

另有分析認為，中美有推動AI發展的共同願望，習特會可能會制訂出明確的防護欄，而非限制AI發展速度。





13:17

星展林子津：中美元首會晤為市場帶來更高穩定性，貿易休戰延長料對港出口額外拉動不大

星展香港執行董事兼研究部主管林子津接受經濟通通訊社訪問時表示，是次中美元首會晤能為市場帶來更高穩定性，並指相關情況符合市場預期，整體而言，預料不會給市場帶來過度的驚喜(positive surprise)或負面意外(negative surprise)。

至於中美同意將貿易休戰期延長至明年1月10日，被問及對香港的出口會否有所幫助，他表示，預期上述舉措對香港出口的額外帶來的拉動幅度不大，現時只是延續之前的趨勢，情況並沒有改變，並指相關情況沒有變壞便是好的發展。

許正宇表示，中美領導人會面受到全球關注，現時處於「不確定性的時代」，香港要提供確定性，令不同參與者續參與香港市場(資料圖片)

10:54

中美貿易休戰，許正宇：香港要提供確定性，吸引不同市場參與者續參與香港市場

中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目後表示，中美領導人會面受到全球關注，亦時刻有新變化影響市場。他稱，不同因素將綜合影響市場發展，現時處於「不確定性的時代」，香港要提供確定性，令不同市場的參與者，願意繼續參與香港市場，亦是首份五年規劃及施政報告政策的方向。

10:29

國指微跌，醫藥板塊跌幅居前，料習特會達成金融服務及農產品採購協議

國企指數報8230，跌42點或跌0.5%，其中醫藥板塊跌幅居前，康方生物(09926)跌3.5%，報94.05元，信達生物(01801)跌3.8%，報99.5元，翰森製藥(03692)跌3.1%，報33.86元。

部分中特估逆市上揚，中海油(00883)升2.1%，報23.82元，中石油(00857)升1.9%，報9.53元，以及內銀板塊。

習特會第一項成果已經出爐，美國財長貝森特稱中美同意延長貿易休戰期兩個月至明年1月10日，但這比早前媒體引述美國貿易代表格里爾所稱的三至六個月為短。當美國財長貝森特被問及雙方能否在新日期前達成更廣泛協議時說：「我不知道能否達成更大的協議，也不知道我們是否只是延續目前的協議。」對於本次習特會預期取得的成果，貝森特表示「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」。

10:01

安本料習特會不會有太多實質成果，惟或為降低非敏感商品關稅鋪路

安本投資高級新興市場經濟師Robert Gilhooly預期，習近平和特朗普的會晤不會有太多實質成果。就人工智能安全問題展開對話或簽署備忘錄是可能的，但內容可能較為簡略。特朗普近期的言論表明，他反對國內監管，正是為了維護美國的領先地位。中國將尋求美國保證，不會採取進一步的出口管制措施來阻礙中國的發展，但恐怕不會獲得太多實際承諾。

09:48

64年以來美國總統首接機，分析：非比尋常的禮遇

特朗普親到安德魯斯空軍基地迎接中國國家主席習近平。對上一次美國總統親自到該基地迎接訪美的外國領導人，已經是64年之前的1962年，時任總統甘迺迪為英國時任首相麥克米倫接機。更有代表性的是1959年冷戰時期，時任美國總統艾森豪威爾迎接蘇聯領導人赫魯曉夫。

特朗普打破60多年外交慣例，以極高外交規格迎接習近平訪美，被形容是「非比尋常的禮遇」。彭博經濟研究的Adam Farrar認為，「艾森豪威爾迎接赫魯曉夫是希望改變冷戰的走向。特朗普為習近平鋪上紅毯，注重的更多是管控緊張關係，而不是解決矛盾。」

美國總統特朗普親到安德魯斯空軍基地迎接中國國家主席習近平。(AP圖片)

華盛頓美利堅大學的中國問題學者Joseph Torigian表示：「這符合特朗普的一貫看法，也就是國際政治在很大程度上取決於私人關係。」

外界認為，從關稅壁壘、供應鏈重組，到AI規則與半導體出口管制，均是習特會核心議題。而習近平抵美之際，美國財長貝森特宣布中美同意貿易休戰延長至明年1月10日，便被認為是雙方的「見面禮」。

08:30





中美關稅及貿易休戰延長兩個月

國家主席習近平抵達美國展開國事訪問之際，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰周三再次會面後宣布，中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。

去年10月30日，習近平與美國總統特朗普在韓國釜山舉行峰會，會後公布達成為期一年的貿易休戰協議。該協議暫停了部分關稅、稀土限制，以及對停靠美國港口的中國製造和擁有船舶徵收的高額費用。

貝森特稱「中方在某些方面還沒有盡善盡美」，被問及雙方能否在新日期前達成更廣泛協議時說：「我不知道能否達成更大的協議，也不知道我們是否只是延續目前的協議。」

被問及今次習特會會取得甚麼成果時，貝森特表示「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」。

國家主席習近平（前左）乘專機抵達華盛頓安德魯斯空軍基地，獲美國總統特朗普（前右）高規格接待。(AP圖片)







08:06

習近平抵美展開國事訪問，11年首訪，特朗普親自接機





當地時間9月23日下午，國家主席習近平乘專機抵達華盛頓，時隔11年再對美國進行國事訪問。他獲美國總統特朗普高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。

央視新聞報道，習近平和夫人彭麗媛抵達華盛頓安德魯斯空軍基地時，特朗普和夫人梅拉尼婭熱情迎接。特朗普表示，很高興在華盛頓接待習近平夫婦，這是一次舉世矚目的訪問。習近平是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。特朗普稱期待同習近平深入交換意見，推動兩國關係發展。

美國兒童向習近平和彭麗媛獻花。現場鋪設長約30公尺的紅毯，禮兵分列紅毯兩側致敬，軍樂團奏中美兩國國歌，現場鳴放21響禮炮，兩架B-1轟炸機飛越致敬。

國家主席習近平乘專機抵達華盛頓安德魯斯空軍基地。(AP圖片)

習近平︰中美兩國應成夥伴而不是對手

國家主席習近平發表書面講話指出，中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。特朗普總統今年5月訪華時，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。

習近平強調，世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。他期待同特朗普就關乎兩國和世界局勢的重大問題深入交流，拓展中美各領域交流合作空間。



9月23日

17:02





央視新聞報道，國家主席習近平今日下午乘專機離開北京，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

據美方公布的行程安排，習近平將於當地時間23日下午抵達華盛頓附近的安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)，特朗普將親自接機。歡迎儀式將在當地時間23日下午6點在安德魯斯聯合基地舉行。

當地時間24日上午，特朗普夫婦將在白宮舉行歡迎儀式，迎接習近平夫婦。儀式將有479名來自美軍各種軍方人員參與，特朗普及習近平將致辭，並檢閱儀仗隊。「習特會」隨後登場。晚上，習近平夫婦出席特朗普夫婦在白宮舉行的國宴。

特朗普夫婦將在白宮舉行歡迎儀式，迎接習近平夫婦。(資料圖片/AP)





當地時間25日上午，特朗普夫婦及習近平夫婦將在白宮茶聚。之後一起前往華盛頓國家檔案館參觀，觀看歷年中美關係的歷史文獻及檔案。習近平夫婦隨後回國。

15:44

是否有中企代表團隨行？中國外交部：沒有相關信息

國家主席習近平即將出發前往美國，展開為期三天的國事訪問。中國外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會期間，路透社記者提問，是否會有中國企業家代表團隨習近平主席一同訪美？外交部可否確認有關消息？郭嘉昆對此回應稱，「我沒有相關的信息」。

撰文：經濟通中國組、國金組、採訪組、市場組、基金組 整理：羅駿豪