24/09/2026 08:45

要聞盤點

1、美股三大指數周三（23日）全線下跌，市場關注美債息及油價上升，加上投資者憂慮聯儲局或進一步收緊貨幣政策，科技股受壓，納指跌逾1%。道指收市跌352.1點，或0.68%，報51511.59點；標指跌58.59點，或0.75%，報7706.05點；納指跌308.24點，或1.13%，報26936.04點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報66087點，高開30點。

2、中國國家主席習近平抵達美國並受到美國總統特朗普高規格禮遇，他表示相信對美國的訪問將取得豐碩成果。美國財長貝森特稱，美中同意延長貿易休戰兩個月至明年1月10日，但兩國在AI領域溝通渠道的範圍尚待確定。

3、伊朗總統佩澤希齊揚在聯合國大會發言，表示德黑蘭不排斥談判但拒絕被威脅，只要制裁和封鎖仍然存在，伊朗就不會允許霍爾木茲海峽自由通航。布蘭特期油升超過3%。

4、聯儲局理事巴爾表示，美國通脹仍高於聯儲局2%的目標，且未明顯朝目標水平回落，基本情境下需要進一步調整貨幣政策，以確保通脹及時回落至目標。

5、美國財政部宣布，將於周四回購最多60億美元20至30年期國債，為貝森特擴大長債回購計劃後，第二次以60億美元為上限進行相關操作。消息公布後，30年期美債孳息一度升至5.38%，逼近本月早前約5.4%的水平，5年期美債孳息率升穿5%，創近20年新高；10年期美債孳息率一度升至5.058%，再創金融海嘯前新高。

6、抵押貸款銀行家協會公布，截至9月18日一周，30年期固定按揭平均合約利率按周升15個基點至7.12%，創2024年5月以來最高水平。

7、中國人民銀行9月24日將開展8000億元人民幣一年期中期借貸便利操作；下周將加碼開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超過1萬億元人民幣。

8、美國柴油出口限制消息反覆。此前報道指特朗普政府正準備一項為期90日的柴油出口禁令，惟白宮其後否認正考慮全面、臨時的柴油出口禁令。

9、證監會表示，人民幣櫃台納入港股通目標明年7月1日前落地；房地產投資信託基金互聯互通目標明年上半年落實。

10、據報港交所將就可能延長股票交易時間徵詢市場參與者意見，以推動香港市場的交易時段與全球主要市場進一步接軌。