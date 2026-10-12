24/09/2026 08:57

美股三大指數周三(23日)全線下跌，市場關注美債息及油價上升，加上投資者憂慮聯儲局或進一步收緊貨幣政策，科技股受壓，納指跌逾1%。國家主席習近平抵達美國展開國事訪問之際，美國財長貝森特宣布中美貿易休戰延長至明年1月10日，備受市場關注。

道指收市跌352.1點，或0.68%，報51511.59點；標指跌58.59點，或0.75%，報7706.05點；納指跌308.24點，或1.13%，報26936.04點。

伊朗總統強硬表態，布油升穿百美元

伊朗總統佩澤希齊揚在聯合國大會發言，表示德黑蘭不會向美國屈服。原油價格逆市上升。布蘭特期油升約3.6%，現報每桶102.8美元，重返100美元以上；紐約期油則升約1.8%，現報每桶92.18美元。

美債息普遍升超5%

市場氣氛受到美債息及油價上升拖累。美國5年期國債息率近20年來首次升逾5%，上漲20個基點至5.03%。10年期債息一度升至約5.09%，30年期亦升至約5.39%。另外，美國9月企業活動數據表現強勁，市場對聯儲局10月議息會議再加息的預期升溫。

大型科技股方面，Alphabet(US.GOOGL)跌3.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.2%，英偉達(US.NVDA)跌1.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.8%；SpaceX(US.SPCX)跌4.1%。Meta(US.META)升1%，微軟(US.MSFT)升0.5%，特斯拉(US.TSLA)則升0.3%。

美元兌日圓延續強勢

美元走強，美匯指數升至近兩個月高位，報約101.1，升約0.5%，盤中一度觸及101.23，創7月29日以來新高。美元兌日圓延續偏強走勢，盤中一度升至約158.4，日內報158.31，升約0.6%。歐元兌美元偏弱，日內報1.1385美元，跌約0.5%。

美元轉強及聯儲局偏鷹言論令金價受壓。現貨金跌1.7%，報每盎司4283美元；紐約期金跌1.3%，報4319美元。

撰文：經濟通國金組