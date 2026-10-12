24/09/2026 09:15

美國9月份製造業PMI急升至57，遠高於預期的53.7；服務業PMI升至58.7，亦高於預期的55.8。經合組織(OECD)調高二十國集團(G20)2027年通脹預測至3.6%，較6月時估算多0.5個百分點，並估計美國聯儲局今年多加一次息。利率市場顯示，聯儲局10月加息0.25厘的可能性由一天前的55.4%急升至超過68%。美國10年期債息再度升破5厘水平，高見5.139厘，美國30年期定按息增加15個基點，達7.12厘的逾兩年新高。

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美國債息上升，疊加油價反彈，美股周三回軟，道指收跌352點或0.68%，報51511點；標指下跌0.75%，報7706點；納指跌1.13%，報26936點；費城半導體指數倒退1.23%，報12534點。





*夜期低水過百點、中概股走軟*

反映中概股表現的金龍指數跌1.43%。阿里巴巴跌4.74%，報110.8美元；京東跌0.80%，報27.16美元；百度跌2.87%，報89.78美元；理想升0.34%，報11.70美元；小鵬跌1.81%，報10.29美元；蔚來跌1.34%，報3.67美元；嗶哩嗶哩跌1.83%，報15.01美元。

恒指夜期收報24709，跌106點，低水125點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.79%，折合72.3港元；長和(00001)ADR較港低0.80%，折合67.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.57%，折合438.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.12%，折合26.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.45%，折合394.0港元；滙控(00005)ADR較港股低1.41%，折合1657.3港元；友邦(01299)ADR較港股低0.70%，折合74.8港元。





*牛進熊退好友過分樂觀，美債息上升恒指料受壓*

恒指昨天（23日）下跌253點，兼失25000大關，形勢轉差。不過，淡友見好就收，最新熊證街貨總數減少過千張至7187張，除了較貼近現價的兩個區間各有過百張新增（其中25100至25199屬於新開），其餘各個組別均有顯著減倉。牛證方面，儘管恒指昨天收跌並終止此前三連升，但好友依然看好，最新牛證街貨新增數百張至總數9894張。不過，前一天的重貨區24700至24799區間持倉減少過百張至954張，而24300至24399區間數量升至966張。形成雙重貨區，其中貼價重貨區預料今天凶多吉少。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌170點，報24635，低水199點，預料恒指低開過百點。

國家主席習近平抵達華盛頓展開一連3天的國事訪問，雖然美國特朗普親自到機場迎接，盡顯對習近平訪問的重視。不過，美國財長貝森特周三在華盛頓再與中國副總理何立峰會面後，向記者表示，中美雙方同意延長貿易休戰協議兩個月，至明年1月10日。比此前傳聞中方希望休戰期延長至特朗普任期完結，而美方提議延長半年都明顯有落差，顯示中美之間的角力未完全明朗。此外，美國債息上升，10月份加息預期升溫，對權重科技股不利，預料恒指今天延續向下格局未變。

撰文：經濟通市場組