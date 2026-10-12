24/09/2026 12:44

人工智能(AI)芯片供不應求，據報台積電(US.TSM)晶圓代工明年1月起再次加價，加幅最多6%，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳則料英偉達明年芯片銷量將較今年增加一倍，另DeepSeek據報加快轉向國產替代，優先採用華為芯片訓練模型，不過芯片股受累美國10月再度加息預期升溫，股價未獲提振，今早普遍下跌，其中中芯再跌逾1%，連跌3日，華虹(01347)則跌逾3%。值得一提，國家主席習近平正對美國進行國事訪問，或可寄望傳來美國放寬芯片技術限制的消息，芯片股可否趁低吸納？

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傳台積電晶圓代工明年起再加價最多6% 黃仁勳料英偉達明年芯片銷量翻倍

《Digitimes》引述消息人士報道，台積電晶圓代工將再次加價，明年1月起，按照不同製程調整晶圓出廠價格，加幅介乎約3至6%。當中，先進製程的加幅較大，成熟及特殊製程則按產品、稼動率及客戶狀況個別議價。據悉，台積電的8吋廠產能利用率超過100%，45納米以下製程產能已滿載，訂單能見度已延伸至2030年。消息人士稱，台積電2納米及3納米供不應求，CoWoS供應緊張，即使客戶面對3至6%的晶圓價格增加，亦不會輕易立即轉換供應商。業內人士指，AI伺服器對電源管理、網絡通信、光通信等芯片的需求增長，使AI需求從先進製程向成熟製程外溢，推動此前供需偏弱的成熟製程產能利用率回升，晶圓代工廠議價能力隨之增強。

另英偉達行政總裁黃仁勳日前在蘇格蘭參加AI活動時表示，由於目前AI行業應用的前景向好，對不同行業和經濟體都帶來不同的巨大收益，預期公司2027年的芯片銷量將較今年增加一倍。此前，英偉達預計截至2028年1月止財政年度收入增長70%，至約6730億美元。黃仁勳亦表示會注重AI風險的問題，當產品出現問題時便會暫緩推出。

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Omdia：次季全球半導體營收按季增31% 突破4250億美元再創新高

市場研究機構Omdia最新研究報告顯示，第二季全球半導體營收突破4250億美元，再創歷史新高。AI需求和強勁的存儲器價格繼續成為推動市場的主要動力，使2026年上半年半導體總營收達到7520億美元。第二季營收按季增長31.4%，超過第一季29.2%的按季增長紀錄。自Omdia於2002年第一季開始追蹤半導體市場以來，在97個季度中，僅有10個季度的營收按季增長超過10%。自25年第三季開始的最近四個季度均實現兩位數的按季增長，預計2026年第三季也將延續這一趨勢。

Omdia預測，第三季半導體營收將突破5000億美元，使首三季的總營收超過1.25萬億美元，這一數字將比2025年全年的半導體總營收高出50%。預計強勁的市場形勢和創紀錄的季度營收水平仍將持續。

DeepSeek據報優先採用華為芯片訓練模型 惟短線仍依賴英偉達

此外，據美國科技媒體《The Information》引述消息人士報道，DeepSeek創辦人兼行政總裁梁文鋒近日在一場閉門投資者會議上表示，公司目前的重中之重是擴大採用國產芯片訓練模型，並預計華為最快於今年第四季向DeepSeek交付新一批AI訓練芯片。梁文鋒直言，基於華為或其他國產處理器進行訓練是DeepSeek「最大的押注之一」，並強調這項努力「必須成功」，而公司正投入約300億元人民幣擴大算力。

梁文鋒又表示，雖然目前仍面臨華為供貨量未明的挑戰，但相信華為芯片僅需數年時間便有望追上美國芯片巨頭英偉達的水平，因此DeepSeek決定率先適配英偉達壟斷體系以外的硬件。報道指，兩家公司深化合作，反映出內地科技企業正加速聯手破局，以應對美國對先進芯片出口施加的限制。

儘管DeepSeek加快轉向國產替代，但短時間內仍難以完全脫離英偉達硬件。報道指，DeepSeek目前仍使用英偉達芯片訓練新模型，據報可能透過非正規渠道取得。梁文鋒在今年5月的會議中曾作算力評估，指出要訓練一個可媲美OpenAI最頂級水平的大模型，約需5萬顆英偉達GB300處理器；若換算為華為昇騰(Ascend)950芯片，則需要約20萬顆。當時限制轉用的主因，正是華為供應嚴重不足。據報，華為目前因受限於先進高頻寬記憶體(HBM)及部分零組件短缺，產能持續受壓。

貝森特稱習特會或達成金融服務等協議 外界料芯片較難作大讓步

值得一提，國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，已於當地時間周三（23日）下午抵達華盛頓，展開一連3天的國事訪問。習特會第一項成果已經出爐，美國財長貝森特稱中美同意延長貿易休戰期兩個月至明年1月10日。而對於本次習特會預期取得的成果，貝森特表示「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」。

從目前公開資料看，較容易出現實質成果仍是傳統商品。美國希望增加農產品、能源、醫療器材及波音飛機對華出口，中國則希望部分出口美國商品獲得較低美國關稅。相關交易金額清晰，也較容易成為雙方對外展示的經貿成果。相反，芯片與稀土仍然涉及國家安全，外界料中美兩國較難作出大讓步。美方持續限制中國取得高階AI芯片及先進半導體設備，同時要求中國改善稀土及關鍵礦產供應；中國則一直反對美國以國家安全為名擴大科技限制。

林家亨：中芯跌至60元才值博 需寄望中美貿易談判有好消息提振

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中芯股價正跌向保歷加通道底線，但仍有些距離，差不多跌至60元才到，個多星期前曾見過60.55元，當時其底線剛好為60.6元，現時未到底線，值博率不吸引，起碼跌至61元才有值博率，現價值博率只有50%。若有貨只可寄望中美貿易談判突然有好消息公布，到時中芯股價獲提振重上67、68元也不出奇，但這需依賴中美得出完美的談判結果，而政治決策是不能量化，極難計算出結果。

中芯半日跌1.41%收報62.9元，連跌3日，累積跌幅4.12%，華虹則跌3.5%報110.2元。其他芯片股亦普遍下跌，ASMPT(00522)跌4.04%報164.1元，上海復旦(01385)跌2.08%報27.34元，兆易創新(03986)跌5.43%報488元，天數智芯(09903)跌7%報118.3元，壁仞科技(06082)跌5.13%報38.1元，瀾起科技(06809)跌1.63%報301.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

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