24/09/2026 15:57

中國國家主席習近平抵達華盛頓展開3天國事訪問，首項成果為延長貿易休戰期兩個月，惟較預期為短，致出口股走軟。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，會後料難公布具體細節，無助上調出口股盈利，即使後續有正面消息帶動反彈亦較大可能僅屬交易性反彈。她又指出，相比起稀土議題尚有談判空間，中美在AI及晶片等高端科技要達成共識的難度極高，投資者不宜過度憧憬。

麥嘉嘉：若貿易安排缺少細節料難提振股價

國家元首時隔3年再次訪美，且時隔11年再次對美進行國事訪問，這亦是中美元首半年內實現互訪。隨著兩國經貿團隊密集磋商與高層對話相繼鋪開，市場憧憬雙方能在關稅減免、延長貿易休戰期等實質議題上取得突破，並期待高層互動能為科技出口管制降溫，從而減低地緣政治風險。

目前，習特會第一項成果已經出爐，美國財長貝森特稱中美同意延長貿易休戰期兩個月至明年1月10日，但這比早前媒體引述美國貿易代表格里爾所稱的三至六個月為短，今日出口股亦應聲走軟。麥嘉嘉表示，市場本就預期中美雙方未必能達成一份全面貿易協議，但仍期待一個更長時間、更具穩定性的框架，甚至撤銷部分關稅，但目前僅延長兩個月，市場傾向於把該事件解讀為「避免局勢進一步惡化」，而不是出口股盈利出現向好的轉機。麥嘉嘉補充，除了習特會因素，近期美債收益率和油價高企亦使市場估值承壓。

對於未來會否再次延長貿易休戰時長，麥嘉嘉指出要觀察五個觀測指標，包括貿易休戰的期限；關稅削減幅度和涵蓋商品清單；美國農產品、能源、飛機的採購規模；稀土供應以及出口牌照的時間表；AI晶片等高端科技的管制鬆綁。但她坦言，即使後續出現正面消息，出口股股價出現反彈，相信大多數僅屬於交易性反彈，想要股價走出中長期的向上趨勢仍要關注出口股的盈利模式，而後者依賴於產品、稅率、執行時間表的具體細節的落實。但麥嘉嘉預測會後不會公布相關的具體細節，因此無助於出口股的盈利上調。

作為整體貿易框架的重要安排之一，貝森特透露，雙方在互降300億美元關稅的具體討論上已取得實質進展。據報，該框架擬由雙方各自挑選價值約300億美元的「非關鍵、非敏感」商品，將關稅調降至最惠國關稅（MFN）水平。其中，美方獲益範疇預計涵蓋農產品、能源及醫療設備，中方則集中於低端消費品與日用品。麥嘉嘉直言，該消息同樣缺少具體細節，因此對股價的提振作用僅屬於中性。對於清單公布的時間，麥嘉嘉預測，清單要在習特會結束的數月後，由經貿團隊多次磋商後才會敲定，並不會在習特會期間公布。

中美就高端科技難達共識

晶片和AI等高端科技方面，中美此前宣布兩個月後在深圳就AI安全舉行專門會晤，並計劃設立「事故通報熱線」。麥嘉嘉表示，AI與晶片領域涉及核心高端技術，雙方要達成共識的難度極高，相較之下，稀土議題的達成空間甚至更大。因此，投資者不應過度憧憬兩個月後的深圳會議能為晶片及大模型相關個股帶來利好。

麥嘉嘉強調，晶片與AI板塊的股價走勢，絕非單純取決於單一會議的結果，市場不應給予過高期望。她分析指，相比起外交會晤，該板塊更深地受到聯儲局加息預期、美債收益率及油價等宏觀因素的提振或壓制；同時，行業資本開支規模，以及龍頭企業的關鍵技術突破與資本開支動向，對股價的影響遠比政治會晤更為直接。

撰文：經濟通市場組