25/09/2026 08:55

要聞盤點

1、美股三大指數周四（24日）個別發展，道指連跌第3個交易日。美國長年期國債孳息率升至逾20年高位，加上油價再度上揚，持續令市場承壓；不過，市場憧憬美伊就重開霍爾木茲海峽及緩和衝突取得進展，帶動美股由盤中低位回升。三大指數早段一度顯著下挫，其後跌幅收窄。道指收市跌161.61點，或0.31%，報51349.98點；標指跌1.9點，或0.02%，報7704.13點；納指微升3.34點，或0.01%，報26939.37點。日經指數開報65540點，升26點。

2、今日（25日）為內地中秋節三天假期的第一天，A股休市，港股通服務暫停，下周一（28日）照常開通港股通服務。

3、中美元首會晤在友好氣氛中開場，不到兩個小時的會談中雙方討論了人工智能等多項議題，習近平說中美達成新的經貿聯合安排，人工智能有競爭，更可以合作。特朗普指與習近平是好朋友，中美應就AI保持對話加強合作。

4、習近平敦促美國堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。

5、美伊據悉正在討論一項分階段協議，涉及開放霍爾木茲海峽和美國解除對伊封鎖。

6、胡塞武裝聲稱襲擊了利雅得和沙特阿美在延布的設施。據報伊朗最高領袖顧問稱，衝突下一階段可能延伸至印度洋。

7、全球債市遭遇拋售，30年期美債殖利率觸及逾20年最高，而美國財政部周四進行的長債回購操作規模未達60億美元上限，低於市場預期。

8、據報內地多家險企收到通知，獲准投資港股通股票的保險機構，可以開始投資港股通ETF，監管口徑自9月20日起實施。

9、人民銀行貨幣政策委員會三季度例會重申要實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期調節力度，但未再提跨周期調節。

10、人民銀行發布的《人民幣國際化報告》顯示人民幣跨境融資今年上半年同比增逾22%，中國與歐洲間人民幣跨境收付金額超過了中國與東協之間的規模。

11、北京市住建委等部門發布規定稱，8月28日起商品房新項目優先選擇現房銷售，全面加強預售管理。