28/09/2026 08:54

要聞盤點

1、習特會結束後，中美各自發布元首會晤成果清單，雙方均提及同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，並建立中美人工智能對話以及達成約300億美元對等降稅安排。白宮公布的清單還包括推動貿易理事會和投資理事會落地、成立農業市場准入工作組、繼續就稀土及其他關鍵礦產供應展開磋商，以及中國將在2027年以及2028年分別進口至少1000萬噸美國煤炭。

2、特朗普表示將於11月中國APEC峰會以及12月邁阿密二十國集團會議期間與習近平再度會面。美國駐華大使龐德偉表示，中美峰會後美國對台政策沒有改變，仍繼續磋商對台軍售。

3、美國總統拒絕伊朗提出的一項重新開放霍爾木茲海峽的方案。特朗普表示，伊朗希望達成的協議大約一年前美國或許會同意，預計美伊本周恢復談判。伊朗外長阿拉格齊稱目前沒有理由重新與特朗普政府接觸，並誓言會堅定抵抗任何侵略。

4、美國30年期國債息率上周五一度升破5.5%，市場失去參考座標，市場分析警告息率可能持續走高。

5、美股三大指數周五（25日）全線上升，AI相關股份造好，加上油價回落，市場風險胃納有所改善。微軟股價急升逾3%，成為大市主要升市動力之一；投資者同時關注中美峰會後續發展，以及美伊談判消息。道指收市升478.64點，或0.93%，報51828.62點；標指升39.28點，或0.51%，報7743.41點；納指升129.34點，或0.48%，報27068.72點。日經指數開報66552點，升188點。

6、美國財長貝森特表示，經濟施壓正在奏效，伊朗在海上只剩下1500萬桶石油，可能會在兩周內向中國交付最後一批石油。

7、據悉美國政府正就遏制柴油價格飆升討論多項方案，包括暫停徵收聯邦柴油消費稅、放寬通常僅供農用等非道路用途的免稅紅色柴油銷售限制。特朗普表示正在「非常認真」地考慮禁止柴油出口。

8、美國消費者信心9月跌至四個月低位，家庭對物價上升及經濟前景的憂慮加劇。密歇根大學公布的調查顯示，9月消費者信心指數終值為48.1，低於8月的51.7，但略高於月初公布的初值47.8。

9、美國8月份核心資本品訂單增長1.6%，超出市場預期，延續今年以來由人工智能相關支出帶動的資本投資強勁勢頭。

10、SK海力士(US.SKHY)旗下美國NAND快閃記憶體及固態硬碟業務Solidigm，據路透引述3名知情人士報道，正考慮最快於2027年在美國進行首次公開招股(IPO)，估值最高或達1500億美元。

11、據報，中國政府已釋放信號，可能允許阿里巴巴和字節跳動等公司購買英偉達本月發布的高端圖形處理器晶片RTX Pro 5500。

12、港交所(00388)旗下衍生品結算所將於11月起接受中國國債、政策性銀行債券及財政部離岸債券作為合資格非現金抵押品。另外，證監會表示已經就延長股票市場交易時間與內地進行接觸。