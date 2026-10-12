28/09/2026 13:22

財政司司長陳茂波在網誌「司長隨筆」以「國慶77周年」為題撰文，指中秋佳節市民與親友愉快相聚，地區活動各有特色，其中維園「世界綵燈大街」匯聚超過3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，反應熱烈，展期將延長至10月4日。

陳茂波表示，中秋承傳中華民族一家團聚的情懷，即將迎來的十一國慶則承載厚重民族情懷，見證新中國由站起來、富起來到強起來的非凡歷程。77年砥礪前行、不懈奮鬥，國家始終堅定推進改革開放，以高質量發展引領中國式現代化不斷邁向新階段。

他指這進程在產業層面看得最清楚：製造業加快向高端化、智能化、綠色化轉型；新能源汽車、光伏、商業航天、量子科技等新興產業快速成長；去年內地研發經費投入逾3.9萬億元人民幣，規模全球第二。

國家高水平對外開放為港拓發展空間

陳茂波表示，國家擁有門類齊全、結構完備的產業體系及超大規模消費市場，為香港發揮自身優勢、融入和服務國家發展大局及自身長足發展提供更廣闊舞台。國家始終堅持推進高水平對外開放，秉持互利共贏發展理念，持續為香港開拓發展空間創造更有利環境。

他引述國家主席習近平在美國國事訪問時明確指出：「中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。」兩國保持溝通與合作，為國際市場增添確定性，為環球經濟發展提供穩定性、可預期性。他指這次會面中美達成8點共識，同意共同構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，並建立中美人工智能對話。可以相信，當競爭是「你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」，全球發展將在正向與不斷創新的軌道上競逐。

8月整體商品出口貨值6679億，按年升53%

陳茂波指，科技創新尤其人工智能發展正為經濟增添動力。受人工智能及相關電子產品需求帶動，本港8月整體商品出口貨值達6,679億元，按年上升53%；首8個月合計上升42.5%。按政府經濟顧問最新評估，有信心達到全年GDP增長3.5%至4.5%的經修訂預測目標。

不過，人工智能同時帶來治理方面挑戰。隨主要經濟體開始討論AI治理、數據、合規與風險管理，香港可在提供「規則」與「信任」上發揮獨特優勢。憑藉普通法制度、兩文三語普通法人才、連通國際的標準與專業服務及金融支撐，香港在模型訓練、數據跨境、私隱保護與糾紛處理之間，可提供各方信任的解決方案。

2028年人力短缺13萬，缺口集中人際互動工種

陳茂波表示，人工智能將為香港帶來新工種、新賽道，需要懂得AI產業的人才，也需要敢於以AI探索應用的人才，以及AI再強也做不了的範疇裏的人才。勞動力的AI素養與更廣泛技能提升，既關乎未來市場競爭優勢，更關乎香港適應AI發展及市民工作與生活。根據政府最新人力推算，到2028年本港整體人力短缺的13萬人中，缺口集中在最依賴人際互動、現場判斷和複雜工藝相關工種。

他指政府正全力支持市民更多學習和使用AI。「全民AI」普及計劃至2028年首季將推出超過200項培訓課程和活動；AI技能提升計劃預計惠及至少4萬名僱員；新一份《施政報告》提出「3萬青年職位及實習計劃」，聯同工商界及主要僱主團體，涵蓋工商界初職、創科及初創實習，加上金融服務業實習和建造業在職培訓，為青年進入職場和新賽道提供起步預備與幫助。

抵多哈出席亞投行年會

陳茂波表示，今早剛抵達卡塔爾多哈，出席亞洲基礎設施投資銀行年會，與各成員國理事就推動基礎設施建設、促進區域互聯互通及可持續發展等議題提供香港經驗，並會介紹香港在對接國家發展戰略下迎來的新機遇與新優勢。他期待在十一國慶重要日子在港與大家同慶新中國77周年華誕。

撰文：經濟通採訪組