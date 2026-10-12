28/09/2026 16:36

8隻交易所買賣基金（ETF）今日（28日）上市，當中3隻ETF屬於首批追蹤港交所跨市場指數ETF，港交所(00388)行政總裁陳翊庭致辭表示，這些ETF上市是港交所指數業務發展非常重要里程碑，將進一步推動股票、ETF及衍生產品生態圈的市場活力，亦拓寬投資者選擇。

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陳翊庭稱，港交所正創造條件，推動各資產類別的生態發展，而發展指數業務正是戰略重要一環。港交所將繼續大力拓展指數業務，加強與交易所夥伴和業界合作，推動產品開發和創新，為市場提供更多元投資工具。

馬來西亞交易所行政總裁拿督法迪爾莫哈末表示，歡迎大成國際推出追蹤香港交易所馬來西亞交易所大盤指數的ETF，標誌著首隻以這項聯合品牌基準指數為基礎的投資產品正式面世。該指數匯聚來自馬來西亞及香港各30家具代表性的上市公司，為投資者提供全新的渠道，把握兩地市場的投資機遇。此項最新發展亦有助提升馬來西亞企業在香港及中國內地投資者中的知名度，並進一步推動雙方交易所的廣泛合作，加強區域市場互聯互通。

韓國交易所未來事業本部本部長李富淵（Buyeon Yi）表示，該指數是韓國交易所與香港交易所合作推出的首項聯名指數。這次展示了兩家交易所一同發揮雙方在市場營運及指數開發方面的專業知識，促進跨市場合作，並支持投資者進行區域資產配置。指數匯聚在南韓及香港上市的領先半導體相關公司，為投資者提供參與亞洲半導體生態圈的新途徑。

8隻ETF今日上市，當中3隻ETF屬於首批追蹤港交所跨市場指數ETF，分別追蹤「香港交易所科技及美國科技100指數」、「香港交易所馬來西亞交易所大盤指數」、「香港交易所韓國交易所半導體指數」。

撰文：經濟通採訪組