29/09/2026 13:56

康方生物(09926)的海外合作夥伴Summit Therapeutics(US.SMMT)獲阿斯利康(US.AZN)斥20億美元戰略投資，主要看好康方的首創腫瘤免疫藥物依沃西，推進其與阿斯利康多款抗體偶聯藥物(ADC)的聯合臨床療法。這直接為康方的核心新藥帶來了重磅背書與開拓國際市場憧憬。康方今早股價炒高近15%，是否仍可追入？另值得一提，上周有報道指美國擬放行大部分中國藥物授權交易，加上內地當局最近發布醫藥工業發展「十五五」規劃，醫藥股近日重拾升勢，有哪隻藥股也可吼？

（康方生物網頁截圖）

阿斯利康20亿美元入股Summit 看好康方生物依沃西

康方生物的海外合作夥伴Summit Therapeutics公布，阿斯利康擬斥資20億美元入股Summit，據《路透》報道，阿斯利康將以每股普通股18.36美元的價格認購Summit優先股，較Summit周一（28日）收盤價15.48美元溢價18.6%，預計交易將於本周內完成，Summit盤後升幅超過18%。雙方同時公布將展開一系列臨床試驗，推進康方的首創腫瘤免疫藥物依沃西，與阿斯利康多款抗體偶聯藥物(ADC)的聯合臨床療法。

據康方生物介紹，依沃西為公司自主研發的全球首創PD-1/VEGF雙特異性腫瘤免疫治療藥物，已於2024年獲批用於治療經EGFR-TKI治療後進展的EGFR突變局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌，並於2025年獲批用於一線治療PD-L1陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌，今年8月再獲批一線治療鱗狀非小細胞肺癌。

康方生物與Summit於2022年簽署合作與許可協議，以授權依沃西在美國、加拿大、歐洲和日本的開發和商業化。康方生物保留依沃西除以上地區之外的開發和商業化權利，包括中國。康方生物將獲得5億美元的首付款。包括開發、註冊和商業化里程碑款項付款，該交易總金額有望高達50億美元。

中生製藥與STADA達成生物類似藥戰略合作 里程碑付款達4.7億元

另外，中國生物製藥(01177)公布，集團附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司與STADA Arzneimittel AG已就生物類似藥達成戰略合作，雙方將攜手提升生物類似藥在全球多個地區的患者可及性。根據協議的條款及條件，正大天晴將獲得首付款，並有權獲得潛在開發、監管及銷售里程碑付款，合計最高可達5300萬歐元，折合約4.73億港元。同時，正大天晴將就帕博利珠單抗生物類似藥候選藥物在授權區域內所產生的利潤享有雙位數分成。

正大天晴將授予STADA在歐盟、瑞士、英國及獨立國家聯合體（授權區域）商業化帕博利珠單抗生物類似藥（研發代號：TQB3570，抗PD-1單克隆抗體）的獨家許可。此外，STADA亦享有選擇權，可新增最多三款其他生物類似藥分子，覆蓋腫瘤及免疫領域。正大天晴將主導候選生物類似藥在授權區域內的研發、生產及商業化供應。STADA將持有該等生物類似藥在授權區域內的上市許可，並享有獨家銷售及營銷權。此外，STADA亦就美國及海灣合作委員會(GCC)成員國擁有選擇權。中國生物製藥表示，年初至今，集團已達成多項對外授權交易，合計首付款及近期里程碑付款達3.55億美元，潛在總交易金額達34億美元。

滙研：今年是中國創新藥對外授權豐收年 維持康方翰森等買入評級

滙豐研究近日發表報告指，儘管美國利率上升，中國生物醫藥板塊於9月下旬在港股及內地市場表現仍具韌性，受政策及對外授權前景支持。該行指，2026年是中國創新藥對外授權豐收年，首8個月中國對外授權交易金額達1250億美元，約佔全球交易金額62%。該行認為，中國創新藥憑研發成本優勢、競爭格局及臨床療效，對面對2026至2035年專利懸崖壓力的全球大型藥企具吸引力；展望未來，歐洲腫瘤內科學會(ESMO)將公布中國資產全球III期試驗數據，或標誌2027年成為里程碑，管線由對外授權轉向海外上市。該行維持對康方生物、翰森製藥(03692)、科倫博泰生物(06990)、信達生物(01801)、康諾亞(02162)的「買入」評級，目標價分別為163元、49.5元、584元、130元及107元。

野村則指，內地工信部及國家醫保局等早前發布醫藥行業「十五五」規劃（2026至2030年），重申醫藥行業作為新興支柱產業的新定位，並突出創新與全球化，為行業發展奠定良好基礎，料利好創新藥企及CRDMO（合同研究、開發與生產組織）。規劃提出多項量化目標，包括首創新藥(FIC)佔全球份額超過25%（目前或僅為十幾個百分點）、創新藥銷售增長率高於20%（遠快於「十四五」期間整體行業約8%的增長），以及全球銷售額超過10億美元的藥物數目超過5個（目前約2至3個）。相對「十四五」規劃，創新與全球化被置於核心位置，反映行業近年快速發展、全球競爭力提升。一旦更多利益相關方採取行動並出台更細化政策，信達生物、科倫博泰生物、藥明康德(02359)及藥明合聯(02268)等將受惠，對上述股份均維持「買入」評級。

溫鋼城：醫藥股偶爾會炒一轉 康方價殘與中生製藥均可先買一注

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，大藥廠阿斯利康真金白銀斥20億美元入股康方生物的合作夥伴Summit，算是有些誠意，當然康方的依沃西與阿斯利康的ADC腫瘤藥的測試反應算不錯，市場較受落。不過，康方股價由去年8月仍差不多180元，今年6月卻跌至近80元，股價已很低殘，現時有間稍為知名的外國藥企採用其藥物，報復式反彈可以預期。康方5月開始一直於85至105元之間橫行，現時剛好挑戰105元，若升多一日確認突破此阻力會較好。可小注先買一注，第二注可待未來兩三日確認企穩105元以上才買，惟一旦企不穩再跌下來，則第二注可於約95元再買，再穿85元就唯有止蝕。

至於還有哪隻藥股可吼？溫鋼城指，近期見石藥(01093)股價已衝上來，形成第三個頂，故不揀石藥，寧揀中生製藥(01177)，中生股價某程度已形成了一條上升軌，惟近幾日都出現陰燭，而它經常一下子衝高後出現幾日陰燭，故分注買會較安全，現可先買一注，惟要留意之前8月20日有一個5至4.78元的裂口，萬一跌下來可於5元「溝貨」，約4.6元止蝕。其實，中生製藥過去走勢較平穩，並與康方相似，都是去年推至高位後插下來，短線先看6元，長線可看8元。不過，醫藥股其實頗難炒，與科技股類似，都要做科研有新發明，故對其不會特別有信心，但它們會偶爾炒一炒，差不多一個月炒一轉。

康方生物半日升14.46%收報105.3元，成交24.29億元。部分藥股尤其具創新藥概念的亦造好，中生製藥升1.18%報5.56元，石藥升1.49%報9.53元，信達生物升0.05%報96.2元，翰森製藥升0.24%報33.48元，科倫博泰生物升4.66%報476.4元，康諾亞升9.84%報80.35元，三生製藥(01530)升0.9%報15.76元，榮昌生物(09995)升4.64%報74.5元，復星醫藥(02196)升1.19%報17.85元。惟藥明生物(02269)倒跌0.56%報53.1元，藥明康德升0.87%報207.8元，藥明合聯跌2.08%報77.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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