29/09/2026 17:15

乘聯會公布，內地首8個月汽車行業利潤按年跌16%，利潤率亦降至3.6%，一眾汽車股今日齊下挫，其中比亞迪(01211)最多跌4%，「蔚小理」齊創新低。吉利汽車(00175)更插逾7%，將昨日（28日）炒作與蔚來(09866)達成充換電合作的升幅「嘔凸」。近日部分車股炒作自研電池，曾略為反彈，加上多家車企繼續積極拓展海外市場，可否趁低博反彈？當中哪隻較值博？

（吉利汽車官網截圖）

乘聯分會：首8月汽車行業利潤跌16% 利潤率降至3.6%

乘聯分會秘書長崔東樹表示，今年首8個月以人工智能為推動的電子行業利潤1.1倍增長，上游原材料行業利潤高增長，對行業總體利潤改善促進巨大，惟汽車行業面臨成本上漲和需求不強的雙重壓力，盈利表現較差。8月汽車生產270萬輛，銷售收入9281億元人民幣，按年增4.2%；成本8313億元人民幣，增5.3%；利潤371億元人民幣增24%，銷售利潤率4%。首8個月汽車生產2031萬輛，按年降3%，收入7萬億元人民幣，增2.9%；成本6.24萬億元人民幣，增4%；利潤2534億元人民幣，降16%，銷售利潤率3.6%。

崔東樹表示，汽車行業盈利持續承壓。行業利潤率從2017年7.8%一路下滑，2025年全年僅4.1%，2026年累計進一步降至3.6%。核心矛盾是成本增速持續高於收入增速，呈現典型增收不增利。月度盈利波動劇烈，淡旺季差距懸殊，個別月份利潤率甚至跌至2%，行業盈利基礎十分脆弱。根源在於激烈價格戰壓制收入端，而原材料、研發、渠道等成本剛性難降。單純拼銷量已經很難賺錢，車企不能繼續靠降價走量。行業需要轉向供應鏈優化、精細化成本管控，依靠技術溢價改善單車收益。若價格內捲持續，行業整體盈利水平還有下行壓力。

七部門發布新型電池「十五五」規劃 車企紛紛自研電池

另外，工信部等七部門昨日發布聯合制定的《新型電池產業發展「十五五」規劃》，提出目標到2030年，全鏈條創新能力持續增強，先進電極材料、新型電解質等取得新突破，新體系電池研發取得重大進展，全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到15000次。而早前市傳儲能電池新建項目審批或將收緊，處於規劃階段、尚未正式開工的項目或暫緩實施，已經完成備案並且開工在建的項目則不受影響。

近日多家車企先後公布自研電池項目，其中蔚來公布，已與吉利控股集團旗下若干子公司，就換電及充電業務的戰略交易訂立正式協議。吉利旗下子公司將以其持有的易易互聯科技（重慶）全部股權，另加現金6.4億元人民幣，以認購蔚來能源新發行股權。交易完成後，吉利將持有蔚來能源30%股權，蔚來中國則繼續持有63.6%控股權。另一方面，蔚來中國同意以現金認購吉利旗下充電業務公司浩瀚能源的新股權，交易完成後將持有其10%股權。相關現金代價將用於向蔚來購買若干充電資產。蔚來與吉利亦就吉利關聯企業旗下的消費者車型及出行服務車輛採用換電技術、提供相關服務制訂初步計劃，具體安排仍待進一步商討。

此外，理想汽車(02015)部分車型已轉向欣旺達(深:300207)及自研電池路線；新上市的小米澎程N70和N90也未沿用SU7、YU7此前選擇的寧德時代(03750)電池，轉而搭載小米龍甲電池系統，電芯由中創新航(03931)、欣旺達供應。

大摩：蔚來與吉利達成充換電合作 料有更多合作夥伴加入

摩根士丹利發表研究報告指，與吉利控股在換電及充電領域的合作，為蔚來帶來股權資金及換電網絡流量，並預期未來將有更多合作夥伴加入。該行重申對蔚來「增持」評級，目標價68.5元。

大摩指，是次合作未有設定換電站數量的合約義務，維持2030年達10000座換電站的目標屬蔚來的戰略決定。交易定價參考2024年武漢光谷融資輪，以100億元人民幣投前估值為基礎，反映市場估值。而蔚來與其他車企及Robotaxi運營商仍在進行洽談，相信更多項目將在確認後陸續公布。

（蔚來汽車官網截圖）

中信里昂：內地車企本地化及海外產能提升等可增強盈利韌性

另中信里昂近日就內地汽車業發表研究報告指，近期投資者對內地汽車及零件行業的討論聚焦成本、產能、政策及需求。鋰價波動紓緩了市場對電池成本的憂慮，而高油價持續對燃油車需求構成壓力，並支持國內及海外電動車普及。投資者亦關注中國可能削減出口退稅政策，在進一步明朗前或對短期行業Beta構成壓力。不過，持續本地化、海外產能提升及新技術升級，應可在政策收緊、行業整合的環境下，增強主要車企的盈利韌性。

該行提到，比亞迪維持全年銷售目標470萬輛，其中包括海外銷量190萬輛。受其閃充生態系統帶動，國內純電動車及新能源車市佔率已回升至約15%及28%。另外，管理層對維持海外每輛車約2萬元人民幣淨利潤充滿信心。匈牙利工廠預計第四季開始生產，公司正為第二間歐洲工廠選址；巴西工廠已滿負荷運作。該行予比亞迪「高度確信優於大市」評級及目標價120元。

其他車企方面，零跑汽車(09863)預期2028年海外產能增至30萬輛，在西班牙設兩間工廠，或會在歐洲採取輕資產策略；同時公司指引2027年銷量150萬輛。小鵬(09868)重申第四季每月交付量6萬輛的目標，並預期第四季海外交付達約4萬輛。長城汽車(02333)將繼續分散海外布局，目標將俄羅斯佔出口比例重新平衡至約20%，在歐洲旨在利用其混合動力技術(HEV)搶佔市場份額。該行予上述三隻車股「優於大市」評級，目標價分別為60元、80元及15元。

溫鋼城：內地車企出海利潤微薄 比亞迪吉利也只宜低吸博反彈

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，內地車股只可偶爾博反彈。「最大利好為出海，但似是偏向為人民服務」，利潤很微薄。大家都擔心它們出口外國的汽車價格太低，雖然很多國家定下最低價格限制，但它們反過來會因此附加更多設備，如螢幕及冰箱等吸引買家，未必賺到甚麼錢，本身資本開支及基本投資那麼大，卻可能只賺3%利潤。事實上，在利潤微薄之下，暫不特別看好這個板塊。今日吉利股價也穿底，惟望比亞迪不要跌穿71.5元，其實比亞迪技術上無論怎樣量度，跌幅都已很足夠，但始終彈不起，「蔚小理」更不用提。短期這個板塊只宜在跌到很低時博反彈，彈一彈即走，不要有太大憧憬。

溫鋼城又認為，「金九銀十」通常是樓市傳統旺季，對車股沒甚麼刺激作用，以往內地實在出了太多車，現時10幾萬元已買到一部頗新淨的二手車，對這個板塊沒特別期望，除非有政策推出可能會炒一轉，即使電動車較易「攞牌」，也會有塞車問題。車股只可純粹於低位博反彈，其中比亞迪可於71.8元買入，吉利穿底後則要看3月低位近14.8元，若於該處買入，先博能否升至16.5元，然後才再看17.8元，不過吉利昨日才炒作換電合作急升，今日即跌凸兼穿底，走勢很差，而「蔚小理」規模更小，更不宜沾手。

汽車股今日普遍下挫，比亞迪跌2.51%收報75.75元，吉利(00175)跌7.36%報14.98元，小鵬跌4.09%報37.5元，理想跌2.62%報44.54元，蔚來跌5.06%報27元，零跑跌3.87%報34.26元，長汽跌1.69%報7.26元，惟廣汽(02238)升2.24%報2.545元，小米(01810)則跌2.55%報25.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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