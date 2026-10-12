30/09/2026 12:00

國際高等教育機構泰晤士高等教育（THE）公布2027年世界大學排名，本港共有五所大學繼續位列全球百強，反映香港高等教育體系在教學、科研及國際化方面維持世界頂尖水平。教育局發言人今日（30日）表示，本港大學持續獲得高度評價，充分體現香港高等教育實力雄厚，亦印證政府多年來持續投放資源及推行政策支援的成效，為本港高等院校奠定良好基礎。

港大位居33，城大理工排名攀升

根據最新排名，香港大學位列全球第33名，香港中文大學排名第42名，香港科技大學排名第58名。香港城市大學及香港理工大學排名亦見上升，分別升至第70名及第79名，五校繼續穩居世界百強之列。

發言人指出，本港大學多年來在國際排名中穩居前列，不僅反映本地高等教育界精益求精、奮發圖強的成果，亦見證政府積極引領專上教育界透過創新求變、擴容提質等政策措施取得卓越成效。政府將繼續致力推動高等教育界全面融入國家發展大局，助力國家建設教育強國。

「一城五元素」布局北都大學城，促進擴容提質

發言人提到，最近公布的《香港第一個五年規劃》）及《行政長官2026年施政報告》進一步增強香港發展動能，打造國際高端人才集聚高地，當中包括以「一城五元素」作布局，推動北都大學城整體發展，促進專上教育擴容提質。政府會鞏固香港在「一國兩制」下國際化、多元化的教育優勢，配合「科教興國」，加強基礎、新興及跨學科發展和拔尖人才培養，深化國際合作，推動教育、科技、人才一體化發展，更好服務教育強國建設。

為配合北都大學城發展，政府將落實多項措施，包括增加大學教育資助委員會資助研究院研究課程學額至2030/31學年的9600個；逐步提升「香港博士研究生獎學金計劃」名額至2029/30學年的550個；每年額外提供2000萬元撥款支持知識共享，以及為「科教創新基金」每年提供4000萬元。隨著專上院校招收自費就學非本地生的人數上限持續放寬，並透過跨部門的「留學香港專班」加大推廣力度，本港院校將繼續吸納來自全球超過100個國家及地區的優秀學子，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的領先地位。

展望黃金發展期，培育國際視野人才

發言人總結稱，即使面對環球激烈競爭，本港大學的表現仍能保持平穩優異。展望未來，適逢《香港第一個五年規劃》全面落實，推動「教育、科技、人才一體化」及北都大學城建設，本港高等教育正迎來大有可為的黃金發展期。當局會繼續推動人才培訓、前沿科研及產學研協作等範疇的全方位聯通，優化資源配置，支持各院校鞏固現有優勢並同時開拓創新，培育更多兼具國際視野與卓越能力的優秀人才，為香港和國家的長遠繁榮穩定貢獻更大力量。

撰文：經濟通採訪組