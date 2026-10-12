12/10/2026 08:46

要聞盤點

1、特朗普周日表示俄烏同意立即實施「能源停火」。澤連斯基回應稱烏克蘭支持這一安排，同時強調俄羅斯也必須遵守。另外，華府與莫斯科達成允許俄羅斯出口柴油的安排，特朗普表示相關柴油將從本月開始進入全球市場，總量約為1350萬桶。美國兩黨參議員批評特朗普允許進口俄油的決定違法，要求政府改變立場。

2、美股周五（9日）反彈，科技股回穩帶動三大指數全線向上，並錄得全周升幅。市場消化美國國債孳息率高企、油價維持每桶100美元以上，以及人工智能相關股份早前受壓等因素，投資氣氛有所改善。道指收市升423.31點，或0.83%，報51654.95點；標指升46.18點，或0.59%，報7811.54點；納指升172.83點，或0.64%，報27366.17點。

3、沙特首都利雅得機場周六和周日連續遇襲，造成12人死亡、300多人受傷。胡塞武裝宣稱對此負責，並稱襲擊是對「沙特侵略」的回應。特朗普表示美國可能考慮加入沙特主導的軍事行動，並改口稱不排除會在中期選舉前攻擊伊朗。

4、伊朗官媒稱美國已接受德黑蘭提出的重新開放霍爾木茲海峽七項條件中的部分條件。另據伊媒報導，伊斯蘭革命衛隊稱自周六以來霍爾木茲海峽已有3艘油輪觸雷。

5、美國密歇根大學10月消費者信心指數初值報46.3，低於市場預期的47.8，亦低於9月終值48.1，反映美國家庭對經濟前景的信心進一步轉弱。

6、Anthropic披露其AI模型新的不當行為，包括曾向警方報案，提交與未偵破犯罪案件有關的虛假線索。微軟執行長呼籲為先進人工智能建立「緊急制動」機制，以防止智能體模型失控。

7、SpaceX(US.SPCX)同意收購私募投資公司Grain Management持有的全美800MHz低頻段頻譜組合，涉及最多14MHz配對頻譜，交易仍待美國聯邦通信委員會(FCC)批准。據路透引述知情人士報道，交易作價約80億美元，雙方目前未有正式披露財務條款。

8、據《日經亞洲》引述多名知情人士報道，蘋果自9月初起對出貨預期轉趨審慎，10月iPhone 18 Pro及Pro Max的零部件訂單較原定計劃削減至少15%，高層消息人士更指減幅介乎15%至20%，主要受價格因素影響。

9、中歐就混合動力汽車貿易達成「諒解」，據歐盟貿易委員謝夫喬維奇表示，進入歐盟的中國混能車數量將會減半。據《彭博》報道，歐盟計劃把中國混動車年度進口規模限制在35萬輛，最快12月1日生效，首年之後配額每年增加6%，為期四年。

10、根據乘聯分會發布的初步數據，中國9月乘用車零售銷量同比下降24%，新能源汽車銷量同比下降12%。

11、中國證監會擬將權益類基金成立門檻從規模2億元降低至5000萬元，以吸引更多中長期資金入市。