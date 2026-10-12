12/10/2026 16:30

港交所(00388)行政總裁陳翊庭在網誌撰文表示，不久後將會推出重新設計的人民幣計價黃金期貨，拓展人民幣在投資、商品交易和風險管理中的使用場景。

陳翊庭（港交所網頁）

她提到，中國已經是全球最大的大宗商品消費國和進口國，但在全球大宗商品市場上的定價權明顯不夠。這些為香港發展大宗商品生態圈提供了切入點。港交所將依托旗下的倫敦金屬交易所（LME）和貴金屬業務支持香港大宗商品生態圈的建設。

LME本月即將推出與上海期貨交易所合作的LME上海熱軋卷板期貨合約，助力中國大宗商品價格「出海」，提升中國價格的國際影響力。另外，LME在香港批准的交割倉庫已增至19家，大大方便了內地的金屬貿易商，未來，LME將與倉庫營運商、物流服務商及其他市場持份者合作，爭取進一步擴大香港倉儲容量及提升倉儲網絡功能。

港交所探索如何將香港大宗商品市場與大灣區其他市場更好地連接起來。LME結算所今年也進一步優化了離岸人民幣作為抵押品的使用，此舉不單有助於推進人民幣國際化，也為中國市場的參與者提供了方便。

將就優化特專科技公司和GEM上市展開諮詢，冀盡快邁向T+1結算周期

陳翊庭表示，港交所正在開展提升上市機制競爭力的第二階段諮詢，建議優化須予公布的交易、關連交易和分拆上市規定，降低合規成本，提高上市公司企業併購、重組及業務分拆的靈活性。未來，將就優化特專科技公司和GEM上市制度展開諮詢。

另外，為豐富產品供應和提升流動性，港交所鼓勵不同類型的ETF產品發行，並且大力進軍指數業務，還加快了衍生品開發的步伐，年初至今已新增了38隻每周股票期權，11月還將新增12隻股票期權類別，並同時提供每周及月度到期的股票期權合約。未來將繼續開發更多股票指數，推出更多短周期股票期權、主題型期貨和期權等。

冀盡快邁向T+1結算周期

在提升交易效率和市場流動性方面，目前港交所正在整理有關縮短股票市場結算周期的市場意見，希望帶領業界儘快邁向T+1結算周期，提高香港股票市場的資金效率。同時，港交所與內地合作夥伴正在進行將房地產信托基金（REIT）納入滬深港通和人民幣股票櫃枱納入港股通的準備工作，希望可以進一步拓寬滬深港通的投資範圍。

至於人民幣固定收益資產，截至9月24日，今年在港交所上市的點心債發行規模已達2669億元人民幣，按年增長14%，預計今年發行規模將創下新高，另外港交所也在積極籌備首隻離岸人民幣債券指數。大宗商品方面，LME在香港批准的交割倉庫已增至19家，也進一步優化了離岸人民幣作為抵押品的使用。

在市場監管和合規監管當中應用AI

基建方面，港交所正在將人工智能應用於市場監管和上市公司的合規監管等工作中，提升運營效率。在支付方面，正在與香港金融管理局合作開展試點項目，以「數碼港元」用於支付收市後交易時段的預繳保證金，提升衍生產品市場在銀行非營業時段的風險管理能力。還將與香港金管局緊密合作，加快迅清結算的商業化、國際化及現代化，升級債務工具中央結算系統（CMU），推動本地股票及債券中央證券托管平台互聯，釋放跨資產協同潛能。

撰文：經濟通採訪組