13/10/2026 16:55

沙特阿拉伯周末連續兩日遭到也門胡塞武裝襲擊，造成平民死傷，市場憂慮中東局勢再度升溫，加上烏克蘭指控俄羅斯違反能源停火，俄烏戰事未休，油價再度回升，油價上升。恒生指數開市即穿十天線（約24200），早段一度跌穿兩萬四，及後有所修復，直到尾盤港股在金融股帶動下突然抽升，突破十天線兼倒升。恒生指數全日收報24345，升74點或0.3%。恒生中國企業指數收報8174，升6點或不足0.1%。恒生科技指數收報4136，跌32點或0.8%。主板成交近1876億元，港股通淨流出4.6億元，結束連續五個交易日淨流入趨勢。

金融股助力港股拗腰反彈，滙控(00005)升1.76%，報150.7元，回到150元之上，友邦(01299)升1.6%，報73.05元，中銀香港(02388)漲3.26%，報52.25元，非藍籌渣打(02888)升2.41%，報229.8元。此外，港交所(00388)升1.12%，報379.6元。

長鑫科技宣布4F^2 DRAM架構研發取得關鍵進展後，市場憂慮加劇行業競爭，拖累環球存儲相關股下跌，兆易創新(03986)全日挫4.1%，報360.2元，南方槓桿海力士(07709)插水17.98%，報26.1元，南方槓桿三星(07747)跌13.64%，報57.6元。

其他AI硬件股跟挫，華虹(01347)跌5.29%，報85.1元，聯想集團(00992)跌3.83%，報31.1元，中芯(00981)下滑1.16%，報55.55元；建滔積層板(01888)跌4.49%，報44.7元，長飛光纖光纜(06869)跌3.52%，報150.6元。

科網股個別走，阿里(09988)跌0.92%成為跌市主力，報107.2元，騰訊(00700)跌0.14%，報425.2元，美團(03690)升0.7%，報72.3元，小米(01810)升2.12%，報25.04元。

海底撈(06862)向創辦人張勇提供財務資助，向他授出本金上限為1億元人民幣的港元貸款融資，融資期限為一個月，利率為一月期港元同業拆息加60個基點，花旗擔憂影響市場情緒。海底撈全日跌3.02%，報9.3元。

申洲國際(02313)升3.94%，報36.4元，連升6日累計升幅8.72%。

中石油(00857)升3.7%，報10.22元，中海油(00883)升0.58%，報24.28元。

花旗恢復追蹤濠賭板塊，料本月賭收250億澳門元，銀娛(00027)漲3.54%，報32.74元，金沙(01928)升3.35%，報11.42元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組