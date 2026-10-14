14/10/2026 13:43

康方生物(09926)擬折讓近7%配股淨籌19.4億元，用於創新研發及商業化，股價今早曾插最多一成低見93.85元，低於配股價97.76元。其他生物科技股亦普遍下跌，生科指數亦跌約2%。惟值得一提，生科股早前曾炒過一轉，利好消息包括內地當局發布了醫藥工業發展「十五五」規劃，另康方生物的海外合作夥伴Summit Therapeutics(US.SMMT)獲阿斯利康(US.AZN)斥20億美元戰略投資，而歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會將於10月23日至27日在西班牙馬德里舉行，摩通認為多項催化劑有望推動生科股，康方生物可否趁低吸納？其他生科股是否也可吼？

（康方生物網頁截圖）

康方生物擬折讓6.9%淨籌19.4億元 用於創新研發及商業化

康方生物公布，擬向不少於六名獨立承配人配售2000萬股新股，佔擴大後已發行股本約2.13%，每股作價97.76元，較公司上日收市價105元折讓6.9%，所得款項淨額約19.41億元。公司擬將配售所得款項淨額的85%用於全球及中國的創新研發管線、平台及研發平台建設，包括依沃西單抗及卡度尼利單抗的臨床試驗、其他全球多中心臨床試驗、非腫瘤產品臨床研究，以及抗體藥物偶聯物(ADC)、T細胞銜接器(TCE)、小干擾RNA(siRNA)及信使RNA(mRNA)等新一代治療技術的臨床前研究與開發，並用於相關基礎設施、設備及自建人工智能平台的開發。另外，5%將用於現有已獲批產品開坦尼（卡度尼利單抗）、依達方（依沃西單抗）及自免產品的商業化；餘下10%將用於一般企業用途，包括支付供應商款項、員工薪酬及福利，以及一般管理及行政開支。另康方生物有3個月禁售承諾。

康方生物表示，配售將擴大股東及資本基礎，所得款項淨額亦將加強集團財務狀況，支持未來發展。儘管公司於2025年9月完成配售並仍有部分所得款項尚未動用，但臨床管線產品研發進度加快，加上商業化活動擴展，令集團產生額外資金需求。

摩通：ESMO年會臨近驗證中國生科本土創新 首選科倫博泰及信達生物

摩通近日發表研究報告指，臨近歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會，該行預覽覆蓋範圍內多間中國生物科技及製藥公司的關鍵更新，認為多項催化劑有望推動中國生物科技股，並進一步驗證中國原創創新在雙特異性抗體、ADC及靶向腫瘤領域的實力。該行覆蓋的逾20隻中國生物科技股上周下跌4.4%，跑輸恒生指數升1.8%。生物科技板塊內，該行首選仍為科倫博泰生物(06990)及信達生物(01801)，認為兩者通往ESMO及之後的催化劑路徑豐富；該行亦因阿斯利康向康方生物美國合作夥伴Summit投資20億美元，而對康方生物看法更加正面。

該行續指，英矽智能(03696)早期一期資產讀數可作為人工智能驅動藥物發現(AIDD)平台的相關數據點，恒瑞醫藥(01276)及翰森製藥(03692)的後期資產，仍是投資者關注中期增長動力的焦點。ESMO論文摘要預計於10月18日美東時間晚上6時發布，海報預計於10月23日上線，ESMO會議於10月23至27日舉行。

摩通又提到，康方生物焦點為ivonescimab（依沃西）的HARMONi-GI1一線晚期膽道癌三期數據，對比度伐利尤單抗加化療；該行估計總生存期風險比有望達0.6或以下，若獲確認，將是ivonescimab在中國三期研究中取得的最佳總生存期風險比數據。上述公司該行均予「增持」評級。

BioNTech癌症mRNA療法未達無惡化存活期主要終點 股價重挫逾7%

另外圍方面，德國生科公司BioNTech(US.BNTX)昨日（13日）股價重挫7.13%收報89.01美元，主因該公司揭露其mRNA癌症免疫療法BNT113與默克(Merck)旗下Keytruda合併使用的樞紐試驗，在無惡化存活期(PFS)指標上未能較單用Keytruda達到統計顯著改善。

試驗後期階段採用兩個互補的主要終點：無惡化存活期與整體存活期。該AHEAD-MERIT試驗為第2/3期研究，鎖定晚期HPV16陽性頭頸部鱗狀細胞癌患者。獨立資料監測委員會建議試驗依原計劃繼續進行，焦點轉向第二主要終點整體存活期(OS)。依試驗預設統計架構，若整體存活期達到顯著改善，研究仍可判定為成功。BioNTech強調mRNA癌症免疫療法仍是其腫瘤學策略的核心支柱，並指出目前尚無任何獲核准的療法專門鎖定HPV陽性腫瘤。

陳政深：中線對生科股看法正面康方現價可吸 另可吼藥明系及金斯瑞

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深表示，生科股本身波動性較大，故這方面要較小心。不過，中線對生科股看法相對正面，因見內地在藥物研發上整個供應鏈、配套及周邊企業等都相對齊全，所以其研發藥物進度亦可以預期會較快；另外，部分生科股已慢慢增加AI上的應用，這令其有機會加快研發進程，令藥物商業化進度更快，從中線來看也可增加收入。上述因素疊加對生科股有利，但它們已累計太多升幅，且在短時間內升了太多，而生科股不是計估值，而是計管線，它們可能10個月前與現在的管線一樣，股價卻已升了兩倍，故或需時消化升幅，但生科股總體趨勢料仍以向上為主。

而在部署上，陳政深認為，康方生物現價已可吸納，因它其實仍維持向上趨勢，只不過波動性較大，而過去幾年它都是緩速向上，只不過踏入去年中有個大波幅，今年第二季亦有個較大波幅，但整個向上趨勢未改變，現價吸納問題不大，但要持有較長時間。另外，較看好藥明系，始終它是CXO的龍頭，仍有資金追蹤，另金斯瑞(01548)由高位回落不少，見50天線有支持，現價亦有一些值博率。

康方生物半日跌9.29%收報95.25元，連跌3日，累計跌幅12.69%，成交17.07億元。其他生科股亦普遍向下，信達生物跌2.45%報89.7元，翰森製藥跌1.84%報30.96元，科倫博泰跌1.56%報443元，中生製藥(01177)跌2.34%報5.225元，石藥(01093)跌2.32%報8.855元，三生製藥(01530)跌1.22%報14.58元，再鼎醫藥(09688)跌8.74%報17.33元，百濟神州(06160)跌2.33%報209.4元，映恩生物(09606)跌2.72%報168.3元，藥明生物(02269)跌1.07%報50.7元，藥明康德(02359)跌0.77%報205.8元，惟金斯瑞升2.87%報36.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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