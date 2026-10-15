15/10/2026 09:15

美國9月份消費物價指數(CPI)按年升幅由8月的3.4%加速至3.7%，略高於預期的3.6%。按月升幅擴至0.6%，是4月份以來最大按月增幅，仍符合市場預期。通脹居高不下，利率期貨數據顯示市場預期年底前必定再加息一次，加上AI相關股急挫，美股三大指數周三（14日）全線向下，道指由升轉跌48點或0.09%，報51621點；標指跌1.11%，報7718點；納指急挫1.88%，報26692點；費城半導體指數瀉4.3%。

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*夜期低水200點、ADR普遍低走*

反映中概股表現的金龍指數跌1.39%。阿里巴巴升0.29%，報111.17美元；京跌0.37%，報26.68美元；百度跌2.24%，報81.86美元；理想跌4.17%，報11.26美元；小鵬跌3.38%，報9.42美元；蔚來跌4.21%，報3.41美元；嗶哩嗶哩跌4.74%，報14.27美元。

恒指夜期收報24074，跌259點，低水240點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低2.49%，折合75.2港元；長和(00001)ADR較港低1.00%，折合65.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.30%，折合417.9港元；小米(01810)ADR較港股低1.88%，折合16.5港元；港交所(00388)ADR較港股低1.25%，折合368.9港元；滙控(00005)ADR較港股低0.40%，折合147.4港元；友邦(01299)ADR較港股低1.18%，折合低 1.9 港元。





*美國通脹擴大加息預期升溫，恒指料低開*

恒指昨天走勢反覆偏軟，惟盤中一度漲過百點，部分貼價熊證跌入被收回範圍內。不過淡友重新部署，最新熊證街貨增加數百張至總數9830。重貨區維持在24600至24699區間，數量升至965張。牛證方面，雖然恒指昨天高位遇壓，但部分好友態度仍進取。最新牛證街貨輕微增加至總數8828張，新增部分全部集中在較貼價的幾個區間，特別是新開的24000至24199兩個百點區間合共新增持倉383張。不過，由於恒指夜期及黑期低走，預料該批牛證較大機會被打靶。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌267點，報24027，低水287點，預料恒指低開約200點。

美國公布的9月通脹按年升幅高於預期，隔夜美國10年期債息一度跳升11.88個基點，至5.3272厘，雖然其後轉跌，但預料市場保持警惕，對債息敏感的科技股構成壓力。華爾街AI相關股持續回調，晶片股英偉達 (US.NVDA)挫3%，戴爾(US.DELL)瀉11%，預料港股同業較大機會跟隨下調，關注聯想集團(00992)今天走勢。大市方面，預料恒指今天進一步下跌，失守10天線（約24196）機會較大，或在24000點大關爭持。

撰文：經濟通市場組