16/10/2026 16:18

香港首次舉辦APEC財長會議將於10月20日至21日於灣仔香港會議展覽中心舉行。作為「APEC中國年」，今年主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並以「開放、創新、合作」為三大優先領域。財政司司長陳茂波此前表示，今年大會聚焦包括：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作等四大重點議題，正好都是香港的優勢所在，料能夠提供積極貢獻。

香港首辦APEC財長會議印證國際金融中心重要地位

內地財政部部長藍佛安將率領中國代表團出席並主持APEC財長會議，同時來自21個APEC經濟體的財政部長或代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表將參加會議。經濟學者袁偉基接受《經濟通通訊社》訪問時認為，能夠受派承辦APEC財長會議，印證香港作為「國際金融中心」的重要地位，料由於會議將涉及不少地緣政治問題，由香港扮演中間人的角色，可以提供善意（Goodwill）的合作契機，減輕高科技與創科外資對「地緣政治風險」的顧慮，並協助各國釐定大框架，並從中推動商業及融資合作。而香港亦可展現自己香港作為國際金融中心的法規、人才、架構，以及金融市場的廣度與深度。

美財長會否出席料不影響既有磋商成果

針對有傳美國財長將不會出席APEC財長會議的傳聞，袁偉基表示，國際會議的實質協議與細節多在會議召開前已敲定完成，官員是否親自出席並不一定影響既有的磋商成果。目前美中雙方的博弈集中在關稅與國債，其中美國希望中國購買更多美國國債。而中國因關稅影響對美貿易，持有的美金減少，購債意願相應降低，料中國會向美方爭取減免或清理關稅。

袁偉基認為，若美國財長親自出席，代表背後多項政策議題已有深入磋商與準備；若未能出席，則代表國際財經政策協調仍需時間溝通，「理論上應該要傾得妥嘅，因為大家雙贏㗎嘛，係咪？咁如果可能中間有政治原因係唔係好傾得妥嘅，有一啲嘢可能要遲啲再傾啦，咁冇辦法囉。」

今年APEC採取「一會兩地」深港協作模式

今年APEC採取「一會兩地」的深港協作模式，由香港承辦財政部長會議，深圳則於下月18至19日舉辦領導人非正式會議。問及香港與深圳在金融科技、創科及資本市場上的分工應如何定位，袁偉基認為，兩者同屬大灣區城市，競爭屬不可避免，不過深圳主導實體科技、創科產業及金融科技的落地研發與生產，而香港具備金融與核心優勢，資金、資訊自由流動、以及國際人才與教育等優勢，兩地各司其職、優勢互補，香港提供融資與國際對接，深圳負責科技研發與實體生產。

李兆波：粵港澳大灣區及一體化進程備受關注

雖然今屆APEC財長會議吸引來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表參加，香港屆時將獲得全球關注。惟經濟學者李兆波接受經濟通通訊社訪問時提醒，在此之前，曼谷已經先於10月12日至18日舉辦國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行年會，認為活動有可能分散各界對APEC財長會議的焦點。

本次財長會議預計討論區域供應鏈韌性、綠色融資及數碼基建等議題，李兆波認為，香港於綠色金融和數位基礎設施領域仍然具領先優勢。儘管西方國家希望與中國脫鈎，惟中國依然居於供應鏈的領導地位，若香港可以發揮自身在綠色金融和數位基礎設施領域，將有能力重塑相關領域的全球規則與發展趨勢。李兆波又預測，通過APEC財長會議，全球金融領袖將進一步關注粵港澳大灣區及其一體化的進程。

撰文：經濟通採訪組記者鄭日棱