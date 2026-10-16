16/10/2026 18:35

港交所(00388)刊發有關縮短香港股票現貨市場結算周期的諮詢總結文件，顯示市場廣泛支持香港證券市場實施T+1結算周期。綜合持份者意見後，港交所擬在市場準備就緒並獲監管機構批准的前提下，於2028年下半年完成相關過渡。

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採用T+1結算周期有助降低結算風險

是次諮詢共收到109份非重複回應，分別來自經紀、託管商、投資經理、業界協會、科技供應商、投資者等市場持份者。回應人士贊同香港採用T+1結算周期，並認同此舉有助提升市場效率、降低結算風險、提高資本效率，以及鞏固香港作為國際金融中心的競爭力。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，很高興市場參與者一致認同香港證券市場邁向T+1的戰略重要性，並大力支持推進這項重要的市場基礎設施升級。採用T+1結算周期有助降低結算風險、提升資本效率及加強市場韌性，進一步提升香港市場的吸引力和全球聯通能力，推動香港市場基礎設施與國際接軌。

採用三層實施方案確保順利過渡

港交所綜合考慮相關意見後，將採用以下三層實施方案，以確保市場順利過渡：第一層：提升香港交易所的交易後基礎設施及營運模式；第二層：開發具針對性的工作流程工具及服務；第三層：就港交所基礎設施及營運模式以外的安排，協調全行業市場慣例及進行相關準備工作。

第一層方面，港交所將採用經優化後的T+1結算營運模式，包括延長交收指示處理時段、增加毋須付款交收指示批次、提早提供風險報告，以及在領航星現貨平台（OCP）上的應用程式介面（API）實現交收指示的實時輸入及狀態更新，並支援實時配對。

第二層方面，港交所將開發新的工作流程工具，包括結算交收資料儲存庫以及提供結算狀態顯示，以提高結算交收透明度和自動化水平，以及提升標準交收指示（SSI）數據的質素。與此同時，港交所亦將推出交易所買賣產品（ETP）平台，促進ETF一級市場在轉換代理模式下的申購及贖回活動數碼化和標準化，支持ETP市場過渡至T+1。

第三層方面，港交所將協調市場生態圈為過渡至T+1做好準備，包括積極與市場及業界協會溝通，並推動成立業界工作小組。港交所將於今年舉辦簡介會，進一步說明相關安排，支持業界協調端到端的準備工作。

在全市場推進T+1及港交所三層實施方案的支持下，香港結算交收價值鏈和現貨市場流程將更精簡，市場現代化水平亦會進一步提升。

港股通續沿用香港的結算安排，同步過渡至T+1

陳翊庭續說，過渡至T+1是一項全面的市場轉型，需要市場各界共同努力。港交所致力提供實施所需的基礎設施、工具及支援，同時與各持份者緊密合作，確保市場準備就緒。

按照本地市場原則，港股通將繼續沿用香港的結算安排，並同步過渡至T+1。港交所將與中國證券登記結算有限責任公司及相關持份者緊密合作，促進市場有序過渡。港交所鼓勵市場參與者盡早開始檢視其系統及營運安排，並為過渡至T+1結算作好準備。

港交所將於稍後階段進行市場測試和準備情況評估，協助市場參與者熟習新增及修訂的營運安排。最終實施日期將視乎監管機構批准及市場準備情況另行公布。

撰文：經濟通採訪組