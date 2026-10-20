20/10/2026 17:19

中國人民銀行一如預期繼續維持貸款市場報價利率(LPR)不變，惟人行行長潘功勝預告將推動貸款利率定價基準改革，容許銀行選用隔夜回購利率(DR001)或LPR作為浮息貸款定價基準，加上內地公布第三季GDP按年增長4.5%勝預期，昨日（19日）多隻內銀A股股價創年內新高，H股今日早段也曾逆市造好，其中農業銀行(01288)曾升逾1%高見6.85元再創新高，惟其後高位遇阻，四大行最終倒跌收市，若想吸納應如何部署？

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人行連續17月維持LPR不變 潘功勝預告貸款定價基準改革

人民銀行宣布，10月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，其中1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%，符合市場預期。這是LPR連續17個月持穩。

人民銀行行長潘功勝昨日於金融街論壇表示，人行將進一步優化短端利率調控機制，研究改以公開市場隔夜回購利率作為主要政策利率；同時推動貸款利率定價基準改革，從單一地參考LPR定價，轉向更加多元定價基準，將擇機發布政策指引。未來一些財務能力強的企業，可與金融機構協商後選擇銀行間隔夜回購利率(DR001)或LPR作為浮息貸款定價基準，LPR則可繼續為小企業、個人貸款發揮定價基準作用。

內地第三季GDP增4.5%勝預期 統計局：經濟穩中向好基礎需鞏固

另外，國家統計局昨日公布，內地第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，略高於市場預期增長4.4%，亦快於上季度增長4.3%；按季增1.2%，高於市場預期增長1.1%，亦快於上季度增長0.9%。政府工作報告將中國今年經濟增長目標設為「4.5%至5%」，而今年首三季國內生產總值按年增長4.6%，符合官方目標下限。另9月份全國規模以上工業增加值按年增長5.5%，符合市場預期，並創半年高位；9月份社會消費品零售總額4.24萬億元人民幣，增長1.1%，優於預期的升0.6%，創半年最高水平；首三季全國固定資產投資下降7.2%，略好過市場預期的跌7.3%。

國家統計局表示，總體而言首三季國民經濟頂壓前行，但國際環境複雜多變，國內需求不足問題仍較突出，經濟穩中向好基礎尚需鞏固。下階段，堅持深化改革開放，強化創新驅動，著力發揮宏觀政策效能，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，推動經濟向新向優向好發展。

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21家A股銀行中期擬派息共逾2665億 中信證券：將延續估值上行行情

此外，根據上市銀行2026年上半年分紅派息實施公告，工商銀行(01398)及農業銀行將於10月21日派發中期現金紅利，派發現金總額分別為538.53億元（人民幣．下同）（含稅）和453.93億元（含稅）。截至目前，共有21家銀行披露2026年中期分紅方案，以二季度末股本計算，擬派息金額合計達2665.87億元。國有大型商業銀行佔據分紅主力，工商銀行、建設銀行(00939)、農業銀行、中國銀行(03988)、郵儲銀行(01658)、交通銀行(03328)、中信銀行(00998)的擬分紅金額均超百億元，合計佔比達87%。

中信證券指，從投資角度而言，在市場波動仍然較大的背景之下，銀行業績穩定性有望進一步夯實其穩定回報屬性。中期視角看，銀行板塊步入風險周期尾部區間，淨資產收益率(ROE)一階導已經改善，板塊有望從「高股息防禦資產」向「高確定性權益資產」重估，銀行板塊仍將延續估值上行行情。長江證券表示，近期A股和港股的市場風險偏好明顯下降，相對穩定的紅利資產逆勢走強。通過觀察紅利股息率與中債利率的差值的歷史分位數，預計紅利資產仍然有上行空間。中金公司稱，在成長風格波動加大、市場風險偏好回落背景下，紅利資產的相對配置價值值得重新審視。

花旗料五大內銀第三季營收及盈利增長加快 H股首選建行農行

另花旗近日發表報告，預測五大內銀第三季營收及盈利增長加快，該行所涵蓋內銀股第三季收入年增率可能加速至8.8%（相較於第二季的7.5%），主要受惠於放款成長保持韌性（儘管較第二季略有放緩）；淨息差按季保持穩定；以及在去年第三季交易收益基數較低的情況下，非利息收入表現尚可（儘管手續費收入年增率持續疲軟）。

該行又指，內銀資產品質在第三季可能維持穩定，對企業不良貸款的改善抵銷了零售貸款不良貸款的壓力。營收成長強勁的銀行持續提撥更多備抵撥備以未雨綢繆，導致盈利增長慢於收入增長（2026年第三季盈利預計按年增5.5%，相較於第二季的按年增3.3%）。大型銀行/區域性銀行的第三季業績持續優於股份制銀行，主因對公貸款成長較佳，以及前五大銀行持有的長鑫儲存(滬:688825)股權帶來公允價值收益。

該行預期農行、交行、重農行(03618)業績將優於預期，而郵儲行、中行、平安銀行(深:000001)業績可能遜於預期。首選股方面，H股推薦建行及農行，A股推薦交行(滬:601328)及浦發銀行(滬:600000)。

溫鋼城：改革LPR或可刺激貸款需求 惟農行建行均宜候低分注吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，內銀股近期並非處於低位，未必有很大上升空間，其中農行今日曾升至6.85元創新高，不宜追入，若想吸納更宜分三注，待回至約6.4元先買一注，若之後再跌，5.75元可再買一注，最後一注則可放於上升軌約5.5元。相信大多數人買入純粹打算長期收息，留意農行關鍵位為6月30日5.1元低位，若進一步失守4.95元宜止蝕。不過，四大行中通常建行最多人偏好，其ROE表現亦較好，但也已升至近9.99元的高位，宜回至9元附近才考慮買第一注，第二注可在8.5元附近，最後一注則要低至7.5元，若沒失守之前低位7.3元可繼續持有。

溫鋼城提到，據報中央擬改革LPR，容許內銀選用銀行方面利率或仍用LPR，類似香港銀行同業拆息(HIBOR)及最優惠利率(Prime Rate)，讓貸款人有選擇。這方面若有多些選擇，加上樓市跌幅已收窄，或有機會刺激貸款需求，但暫時未見會有很大幫助，若要有較大改善，仍要在工商業方面繼續推動，現可留意下周五中全會有沒有相關消息，若到時只輕輕帶過，料內銀於高位仍有阻力。至於內銀業績，應不會有太大驚嚇。

內銀股今日升跌不一，建行跌0.86%收報9.78元，工行跌1.32%報7.49元，中行跌0.49%報6.11元，農行跌0.45%報6.71元，招行(03968)跌0.47%報53元，民生銀行(01988)跌3.47%報3.2元，惟交行升0.3%報8.505元，郵儲行升1.9%報5.62元，重農行升0.23%報6.5元，中信銀行升0.3%報8.405元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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