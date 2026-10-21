21/10/2026 12:48

全球電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)公布業績，第三季盈利按年升14.5%至212.5億元人民幣，惟按季跌5.8%，並低於市場預期，收入按年升58.6%至1652億元人民幣，亦遜預期。寧德時代績後遭多間大行下調目標價，股價今早急插一成低見367.8元，創逾一年新低，且在績前已連日下挫，看來暫未宜撈底。

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第三季盈利按年升15%惟按季跌6% 收入按年升59%

寧德時代公布，截至9月30日止第三季盈利約212.5億元人民幣，按年升14.5%，低於市場預期的260.3億元人民幣，每股盈利4.62元人民幣，扣除非經常性損益之純利188.6億元人民幣，升14.9%，營業收入1652億元人民幣，升58.6%，同樣低於預期的1750.5億元人民幣，加權平均淨資產收益率5.56%。集團首三季盈利645.3億元人民幣，按年升31.6%，每股盈利14.13元人民幣，扣除非經常性損益之純利578.8億元人民幣，升32.7%，營業收入4421億元人民幣，升56.2%，而因業務規模增長帶動，加權平均淨資產收益率為17.64%。

值得一提，根據寧德時代首兩季公布數據，第一季盈利207.4億元人民幣，第二季盈利225.4億元人民幣，而第三季盈利212.5億元人民幣，即按季跌5.8%。同時，第三季單季度綜合毛利率降至20.69%，連續兩個季度回落。

寧德時代：產能利用率續處較高水平 明年行業需求仍可期

寧德時代表示，今年上半年公司產能利用率非常飽和。近年公司根據市場需求加快產能建設進度，隨著今年產能的陸續投產，產能緊張程度有所緩解，但市場需求也在持續增長。整體而言，接下來產能利用率仍將處於較高水平，保持較健康的狀態。

對於部分投資者對明年新能源行業需求的擔憂，寧德時代指，從公司角度而言，2027年行業需求依舊可以期待。國內乘用車方面，雖然今年整體銷量有所下降，但可以看到電動化率在快速提升，並且單車帶電量有較快提升，所以國內新能源乘用車動力電池的增速依然實現正增長。國內新能源商用車的電動化率也在快速提升；歐洲的電動化趨勢具有連續性，不斷有競爭力的新車型推出；其他市場的電動化潛力可能被市場低估。公司又指，在儲能方面，無論是國內還是海外都保持著不錯增速，特別是海外部分市場的儲能需求比較旺盛。整體而言，全球動力及儲能電池的市場需求可能沒有市場預期的那麼悲觀，仍有不錯的增長潛力。

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中信里昂：股價短期或因市場下調盈測而受壓 降目標價至585元

寧德時代績後遭多間大行削目標價，其中中信里昂將其H股目標價由670港元降至585港元，A股目標價由460元人民幣降至400元人民幣，基於2026至28年盈利預測下調7%至16%，維持「高度確信優於大市」。報告提到，寧德時代第三季純利為212億元人民幣，按年增長15%，但按季下跌6%，首9個月純利僅達該行全年預測的67%，較預期低約13%。管理層將業績表現歸因於電池消費稅增加及出口退稅減少；股價短期或因市場下調盈測而受壓。不過，該行認為多項負面因素已反映在股價中，而市場完全忽略了其正面發展，例如鈉離子電池及換電的潛在上行空間。寧德時代A股自年初高位回調44%後，現價對應2027年市場預測市盈率10倍，較其平均值低超過一個標準差，該行認為已接近見底。

花旗亦將寧德時代A股目標價從500元人民幣降至479元人民幣，將H股目標價從765港元降至732港元。該行表示，寧德時代第三季淨利潤不及預期，主要由於毛利率低於預期、費用以及資產減值損失增加。毛利率低主要由於低毛利產品出貨確認、消費稅影響以及電池出口退稅率下調所致。

瑞銀：單位利潤因產品結構及退稅變動等受壓 降目標價至730元

瑞銀則指，寧德時代第三季淨利潤為212億元人民幣，較市場預期低約10%。首9個月淨利潤為645億元人民幣，僅達全年市場共識與該行預估的62%至67%，這可能導致市場對全年共識預期的下修。期內電池銷量超過260GWh，當中儲能系統(ESS)佔約25%，電動車電池佔約75%。按此計算的單位利潤降至每千瓦時82元人民幣，創歷史新低，主要受季度產品組合波動、低增值項目增加、9月1日起對鋰離子電池徵收消費稅，以及出口增值稅退稅率由9%降至6%影響。不過，管理層對2027年行業20%至30%的增長前景仍保持信心。瑞銀相應將公司2026至2028年淨利潤預測下調11%至14%，降至介乎900億至1310億元人民幣，目標價由820港元降至730港元，維持「買入」評級。

野村稱，寧德時代第三季業績遜預期，收入按年增長59%或按季增長12%至1650億元人民幣，大致符合電池出貨量趨勢。不過，毛利率按年收縮5.1個百分點或按季收縮2.5個百分點至20.7%，主要由於收入組合轉變，國內儲能業務貢獻增加。而淨利潤按年增長15%或按季下跌6%至212億元人民幣，淨利率按年下跌4.9個百分點或按季下跌2.4個百分點至12.9%。長期而言全球電池需求仍具韌性，主要受惠於歐洲及其他新興市場電動車滲透率持續提升，以及能源安全與AIDC部署帶動全球儲能需求強勁增長。預期全球產能擴張計劃按進度推進，維持寧德時代「買入」評級，但將目標價由632元人民幣下調至408元人民幣。

熊麗萍：價格競爭比預期嚴重暫不宜低撈 惟消化完業績或可重上400幾元

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，市場其實一直看好寧德時代的業務及公司本身質素，雖然鋰電池已因競爭劇烈價格低殘，但寧德時代主要造儲能電池，且不斷有新技術推出。公司又主要是全球性布局，不是單靠內地市場，但全球性布局唯一最大問題是很多時要擔心美國政策的影響，甚至連歐洲也對中國汽車及電池打入當地市場有很多限制。而從基本面看，價格競爭比預期嚴重。股價下跌相信是基於這些原因。若再看今次業績，其收入增長不錯，問題是盈利增長追不上，這正反映電池價格下跌，儘管成本方面可控。至於股價則比預期弱得多，業績今日會對股價有些影響，若有貨可待消化完業績後，看有否機會反彈，今日則難免受壓，且已跌穿400元心理關口；若無貨暫不宜低撈，雖然公司本身技術很強，但現時電池價格跌得頗急。有貨反而可「睇定少少」，消化完後應有機會重上400幾元。

寧德時代半日跌10.1%收報370.2元，連跌6日，累計跌幅25.18%，成交27.14億元。其他鋰電池股亦普遍向下，贛鋒鋰業(01772)跌3.6%報22.48元，天齊鋰業(09696)跌0.59%報23.56元，中創新航(03931)跌4.07%報13.43元，天能動力(00819)跌1.14%報3.475元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉