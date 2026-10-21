21/10/2026 14:20

APEC財長會議首次落戶香港，會議重點之一為數字公共基建、投資及經濟合作。科技創新界立法會議員、「亞太經合組織商貿諮詢理事會」（ABAC）中國香港替補代表邱達根在接受《經濟通通訊社》訪問時分析，加強數字經濟，除了可以改善貿易資訊透明度，並大幅減省中間流程、流動及傳統紙本文件遺失等問題。而對於傳統中小企，貿易數字化亦可以在資金融通與銀行貸款等方面提供實質支援。

邱達根認為，目前本港於數字經濟領域有幾項重要優勢，首先是數字基建完善。他指出，金融產品轉移至科技平台上交易時，基礎設施的安全性、結算機制、技術保護以及跨國互聯互通均至關重要。隨著政府近年積極推動如數碼企業身份（CorpID）、商業數據通（CDI）、Cargo X等關鍵工具與平台，香港目前於數字經濟領域發展上處於領先地位。

指香港從不止「700萬人生意」

其次，邱達根認為香港的經濟從來不單止做「700萬人生意」，作為中國對外窗口，本港在法規、金融及仲裁中心等方面具備高度公信力，在全球金融走向全面數字化的趨勢下，本港的健全法規一直廣受各個經濟體認可；同時香港的財金官員與機構長期與國際組織保持緊密聯繫，甚至擔任重要委員或代表，有助強化各經濟體對香港的信心，吸引其他國家將貿易流程移至香港平台運行，強化自身作為經濟命脈及國際金融中心的定位。





為加深各國代表對香港的了解。他透露，政府今次亦特別安排與會者參觀包括「北都」等在內的不同地區，料可為宣傳本港提供正面作用。

展望未來，邱達根表示，香港政府已經將推動政府數字化及民間數據產業列為施政報告重點工作。並中包括建設「AI 城市大腦」綜合城市管理系統等概念，涵蓋交通、金融、貿易等公私營數據領域的數據庫，若未來進一步結合人工智能(AI) 的應用，相信可以將數據轉化為更具實質效用的內容。

縮小數位落差成財長會關鍵議題，香港可扮演積極角色





作為ABAC中國香港替補代表，邱達根亦出席了會議首日舉辦的「財長與APEC工商咨詢理事會代表午餐會」。他分享，在亞太經濟合作會議的框架下，如何讓資源較弱勢的國家也能共享領先國家的數字基建成果，進而縮小數位落差、實現更公平的世界已經成為關鍵議題，會議當中，財政司司長陳茂波除分享香港於數字經領域的濟實踐成果外，亦已經明確表達願意就數位技術與經驗與其他經濟體開展交流與合作的意願。

今年APEC採取「一會兩地」的深港協作模式。邱達根認為，獲委派承辦財政部長會議，除彰顯國家對香港作為國際金融中心的高度信任與堅定信心之外，亦反映了港深兩地優勢互補的特點。其中深圳擁有完善的生態系統、生產線與產業配套鏈條；香港則擁有人才、國際對接、法例及金融產品的高附加值等無可取代的基礎，透過兩地融合，未來科技與金融結合的市場容量具龐大潛力。

撰文: 經濟通採訪組記者鄭日棱