22/10/2026 08:00

APEC財長會議在香港成功舉辦達成多項共識，為未來財金合作發展提供方向和指引，也標誌在既有合作軌道上的務實推進。香港需積極發揮超級聯繫人和增值人優勢，在新賽道搶佔先機，令香港國際金融中心踏上更高台階。

跟過往會議有所不同，除了發布例行的財長聯合聲明，更罕有地通過了《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》和形成兩份專業成果文件，中國財長藍佛安在閉幕記者會上將其定性為「達成一系列務實成果」。

研代幣化融資，締創新資本樞紐

雖然兩份共識聲明和兩份專業成果文件沒約束力，但會議將數字基建融資單獨闢作政策聲明，又安排財長與工商界午餐會聽取私營資本動員建議，反映APEC財金合作正經歷一次範式轉移，從過往宏觀政策協調，開始轉向為跨境資金流動和項目落地創造政策環境。與此同時，會議共識也點明要推動數字基建融資和釋放AI技術潛力、普惠金融、民生發展、促進青年財經人才交流，明顯是構成一張「項目-資金-規則-人才」的執行網絡。

今次APEC財長會議的務實轉向，鋪開這張執行網的節點，正好是香港的優勢，可為亞太區解決具體財金痛點，如基建融資缺口、中小企融資難、綠色轉型資金需求等，無疑為香港提供了清晰的新賽道和新機遇。財政司司長陳茂波表示，與會多個經濟體表達有龐大的融資需求，香港可以利用金融市場成熟的優勢，提供上市集資、基建融資以至專業服務的幫助。

首先，在數字基建融資方面，香港作為全球領先的離岸人民幣中心和綠色金融中心，可擔當數字基建與綠色金融融資平台，透過發行專項數字基建債券或創新公私營合作（PPP）融資工具，引導全球私人資本和主權基金投入亞太區的數字化轉型，再用香港的法律、會計、評級專業服務降低交易風險。

除了發揮現有優勢，香港在數字基建可扮演更積極角色。亞投行即將在香港設立辦事處，香港可考慮與亞投行合作，利用自身在債券發行、資產證券化及ESG標準制定上的優勢，吸引環球資本投入亞太地區的數字轉型。

香港正積極探索虛擬資產及Web3.0的合規發展，未來可利用代幣化資產等前沿金融科技，為跨國數字基建項目提供高效、低成本的創新融資渠道，發揮超級增值人的金融賦能作用。同時，依託成熟的監管沙盒，吸引全球AI金融初創企業落戶，打造亞太區「AI+金融」的創新測試場。這不僅能提升跨境融資效率，更能讓香港從傳統的資金通道躍升為引領區域轉型的創新資本樞紐。

輸出香港經驗，解中小企融資難

在普惠金融方面，香港已有可複製的成功經驗。金管局「商業數據通」讓中小企透過授權取得營運數據，大幅提升貸款審批效率，累計促成逾10.8萬宗申請、涉及900億元信貸。「轉數快」已與泰國打通支付通路。這些實踐不僅服務本地，更可向亞太經濟體輸出，幫助解決中小微企業融資難點。香港若能進一步完善數據共享、風險評估與創新融資機制，就能把普惠金融從「本地服務」升級為「區域標準」，吸引更多金融科技合作落戶，擴大市場深度。

在青年人才交流方面，香港應定期舉辦亞太區財經領袖培訓班、實習計劃及研討會，安排年輕人赴港學習，既能為香港儲備人才，也能縮小區內金融服務差距，形成「人才回流-業務增長」的正向循環，鞏固和提升香港的國際金融中心地位。

APEC財長會議的務實轉向，為香港指明了一條從資金通道向價值創造中心升級的路徑。香港必須抓緊機遇，深耕務實合作，盡快把共識落實成可執行的融資結構、可互認的監管規則、可持續的人才管道，有望在新格局下提升競爭優勢，將國際金融中心地位再推上更高台階。