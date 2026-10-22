22/10/2026 11:49

團結香港基金及大新銀行有限公司聯合發布《團結香港基金－大新銀行大灣區行業發展指數2026 》，《指數》今年繼續追蹤大灣區內11個城市在六個重點行業的發展表現，包括金融服務、創新及科技、文化體育及旅遊、貿易及物流、製造，以及建造及房地產。

《指數》連續第三年深入分析逾120個指標及超過 1300個數據點，並訪問了區內逾3000間大灣區企業。2026年大灣區綜合六個重點行業的整體增長率錄得+5.1%（去年為+7.1%），當中香港綜合增長8.9%，增幅居大灣區之首。

在金融服務業方面，香港在「宏觀環境」、「投資產品」及「政策支持」等多個分項大幅領跑，總分87.3 分排第一。首次公開招股（IPO）市場持續活躍，上半年集資額逾2,100億港元，按年上升92%。

在貿易及物流業方面，香港繼續發揮國際貿易與航空樞紐優勢，總分 81.9分排第一。隨著機場三跑道系統投入運作，加上自動駕駛與低空經濟法規逐步完善，香港國際物流樞紐地位可望再上層樓。

在文化體育及旅遊方面，受惠於第十五屆全國運動會的「全運效應」帶動，香港體育與旅遊消費表現暢旺，總分78.7分排第一。

香港建造及房地產業逆市上升，深圳廣州創科、製造領跑

報告提及，在建造及房地產業方面，廣州以 77.0分位居榜首，香港則在區內整體下跌的形勢下逆勢上升 11.9%，增幅高居區內首位。受惠28 萬名人才於各項人才計劃落戶香港，強勁的住屋需求推動本港住宅市場價量齊升，辦公室租賃市場亦隨家族辦公室及資產管理公司等機構擴充而回暖。

在創新及科技業與製造業方面，深圳繼續於創科業（82.5分）及製造業（87.8分）居榜首，廣州均緊隨其後排第二。創科業方面，深圳研發投入佔GDP 比例上升至6.7%，為全國大型城市之首，並由華為、中興、OPPO 等龍頭企業帶動高效成果轉化；東莞摘得增長桂冠，其上市企業最新的總研發投入錄得超過一成增幅。製造業方面，AI硬件產業鏈需求爆發帶動東莞、惠州及深圳等地的先進製造企業營收顯著上升。

建議設立「IP 回收基金」與「貸款風險分擔機制」

團結香港基金理事、恒隆地產有限公司榮譽董事長陳啟宗表示，今年報告的核心倡議，是針對知識產權融資、交易配對及檢測認證成本等痛點推動政策創新，進一步鞏固香港作為「區域知識產權貿易中心」與企業「出海服務基地」的角色。

團結香港基金顧問、大新銀行有限公司副主席及董事總經理兼行政總裁王祖興表示，自《大灣區行業發展指數》推出以來，很高興見到這項研究持續為工商界提供適時並具價值的產業洞察。今年報告聚焦知識產權及檢測認證等主題，正好呼應國家和香港近年積極推動創新發展及產業升級的方向。大新銀行將繼續發揮香港本地銀行優勢，連繫香港、內地及澳門市場，支持客戶把握大灣區機遇。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉指出，《指數》顯示，香港與大灣區內地城市在不同行業的增長勢頭各有差異。例如文體旅方面，香港在拍賣、高端餐飲等領域表現領先，內地大眾文化消費如電影票房則明顯回升。香港宜繼續鞏固國際網絡與專業服務優勢，並把握錯位發展帶來的機遇。

為進一步完善IP 融資生態圈及交易配套，基金會建議設立「IP 回收基金」與「貸款風險分擔機制」：參考南韓經驗，建議商務及經濟發展局與銀行共同注資設立回收基金，基金預先承諾在企業違約時按比例從銀行收購抵押IP，再轉售或授權予其他企業使用；同時參考馬來西亞設立風險分擔機制，扣除回收所得後，餘下風險可按比例由政府及銀行共同承擔，例如由政府承擔約五成相關損失，減輕銀行放貸風險。

為提升本港檢測認證（TIC）產業競爭力，基金會建議推出扶持TIC行業組合拳：聚焦善用北部都會區及洪水橋產業園區發展契機，提供土地與租務補助，以降低部分營運成本；利用稅務或資助誘因鼓勵透過引進重點企業辦公室落戶的創科企業優先採用本地 TIC 服務；並以配對資助方式支持 TIC 技術研發。

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢