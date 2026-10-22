23/10/2026 00:00

踏入2026 年第四季，美國利率高企、通脹黏性難除，AI 熱潮與地緣風險又同時牽動市場。etnet日前舉辦《投資萬事通：2026 第四季資產配置新密碼》講座，由財經專欄作家孫子大戶 Jason擔任主持，邀請中銀國際證券銷售及衍生產品董事朱紅、艾德金融執行董事陳政深以及易方達資產管理（香港）有限公司高級策略師譚智樂， 與在場投資者分享衍生工具的運用、環球資產配置以及高利率下的中長線佈局。

大市悶局下 個股與波幅的機會

大市窄幅上落，投資者難以從指數找到方向，

議可從個股與板塊入手，列出今年值得留意的三大主題。第一是人工智能（AI）板塊，雖然企業是否已真正變現仍未明朗，但相關板塊仍有望持續受惠，如個人電腦銷量已實際反映在業績中。第二是黃金，她提到《施政報告》表示香港將發展為國際黃金交易中心與區域黃金儲備樞紐，加上美國持續印鈔、債台高築，全球央行也持續增持黃金，她對金價中長線仍然看好。第三是醫藥生物股，AI 令新藥研發週期縮短、成本大減，有助藥企提升出口競爭力。



對於有心儀方向的投資者，朱紅建議可先以窩輪小注參與。窩輪具槓桿效應，只需較少資金便能參與股價升跌，如部分股票一手動輒數萬元，相關窩輪的成本卻可能只是數千元。若認為股價在跌勢中有反彈機會，可用認購證小注入場，即使判斷錯誤，最大損失也只限於已付本金，加上近月大市悶局，引伸波幅處於近數月低位，現時是較合適以小注入場的時機。

債務與通脹下的防守部署

艾德金融執行董事陳政深則從宏觀數據出發，指美國國債已突破40萬億美元，利息支出甚至超過國防開支。全球主要經濟體的通脹仍高於央行2%的目標，美國為3.4%，歐元區為3.3%，因此市場不應再期待央行大幅減息。



在這個背景下，資金的取向也出現變化。陳政深提到，黃金、白銀、銅等實物資產今年表現強勁，反映資金正在調整偏好，轉向抗通脹的硬資產，這種現象稱為「貨幣稀釋交易」（Debasement Trade），即投資者擔心貨幣購買力下降，轉而買入實物資產。



在配置上，他建議「以守為攻」，把四成至五成的資金用於進攻，例如AI算力與電力配套；三成至四成用於防守，例如黃金及現金充裕的高息資產；其餘部分作另類資產及保持流動資金，用來對沖貨幣貶值風險，並隨時應對季結前後的波動。



談到港股，陳政深的態度偏審慎，認為港股已逐漸走向以內資及基本面為主導，估值偏低，企業回購和派息提供底部支持，資金因此偏愛高息、低波動的行業。但他提醒投資者提防「價值陷阱」，即股價看似便宜，但基本面仍未見底的股票，在地產和汽車等競爭激烈或債務壓力大的行業尤其常見，勸諭投資者避免「跌得多就抵買」或「必須找到十倍股」等心態。

利率高企 盈利仍是支撐

易方達資產管理（香港）高級策略師譚智樂把視野放到全球，認為利率將維持高位，但企業盈利預測持續上調，構成支撐。他解釋，市場預期美國年底前仍有加息，加息預期會壓低股票估值，尤其是小型股、成長股等對利率敏感的板塊，能源和價值股則相對有利。他同時認為，經濟並未過熱，美國聯儲局並不具備連續大幅加息的基礎。



在配置上，譚智樂主張更均衡的組合，涵蓋金融、工業、醫藥及盈利穩定的「質量因子」股票，並在科技板塊內部輪動。他又以亞太區高股息為例說明分散投資的好處，香港、日本和澳洲三地高股息板塊，在過去10年的相關性只有約0.28至0.56，即三地走勢不會完全同步，有助減低整體波動。



他對黃金同樣看好，今年第二季全球央行淨購金289噸，按年增加62%，構成中長期需求支持。但他提醒，黃金相關股票的波動比金價本身更大，下跌時的回撤可能更深。