23/10/2026 08:58

要聞盤點

1、美股三大指數周四（22日）個別發展，道指收市倒升11.89點，或0.02%，報52867.98點；標指跌93.74點，或1.21%，報7663.43點；納指大跌694點，或2.6%，報26008.86點。科技股沽壓集中於人工智能相關股份。Meta(US.META)股價大跌7%，晶片股亦普遍受壓，費城半導體指數跌逾6%。中國金龍指數無升跌。日經指數開報62091.5點，高開35點。受颱風「薔琵」影響，台灣股市周五將休市。

2、隨著避險需求升溫，美國10年期國債收益率跌穿5厘，為9月底以來首次；30年期債息跌約3基點至5.38厘，創9月23日以來新低。

3、SK海力士旗下快閃記憶體業務Solidigm放棄赴美上市計劃；彭博數據顯示，10月勢成今年美國IPO集資額最少月份。

4、法國資產普遍承壓，法德國債收益率差擴至15年新高，比肩歐債危機時期，市場料當地周末或再爆發抗議。

5、美國總統特朗普正式動用冷戰時期的《國防生產法》為化石燃料項目、管道及儲存設施提供資金支持。

6、美國勞工部公布，截至10月17日止一周首申失業救濟人數減少6000人至19.4萬人，低於預期的20萬人，前值上修至20萬人。

7、特朗普據報已致電SpaceX(US.SPCX)行政總裁馬斯克，要求解除烏克蘭軍用衛星通訊限制。知情人士稱，兩人於上周通話後，相關服務表現有所改善，但尚未完全恢復正常。

8、中國發布新版《對外投資管理辦法》，將於12月1日起施行，完善境外再投資報告制度；商務部指「十五五」期間將完善出口管制機制。

9、據報特朗普政府擬限制美國投資中國生物技術企業和腦機接口公司。

10、《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見公布以來，據報DeepSeek、MiniMax已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。

11、日本9月扣除生鮮食品的核心CPI按年升2.1%，今年以來首次突破央行目標，為市場預期日本央行12月加息提供支持。

12、Meta(US.META)未來租賃及合約支出承諾合計達8250億美元，主要用於AI算力、數據中心及能源基建，反映其持續加碼AI。

13、莫德納(US.MRNA)股價急挫24%，合作夥伴默沙東(US.MRK)亦曾跌逾3%，主因兩者研發的黑色素瘤疫苗數據不及預期。