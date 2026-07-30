期指高開136點報25920，國指期貨升99點報8714

期指高開136點報25920，國指期貨高開99點報8714，科指期貨高開50點報4900。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票
30/07/2026 09:15
期指高開136點報25920，國指期貨高開99點報8714，科指期貨高開50點報4900。
《經濟通通訊社30日專訊》
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