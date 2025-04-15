即月期指最後交易價２１４８７升７１點，成交６６３９１張

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２１４８７，升７１點，高水２１點，成
交６６３９１張。即月國指期貨最後交易價７９７０，升７點，低水１３點，成交５６５６０張
。另外，即月科指期貨最後交易價４９８９，跌３０點，高水７點，成交８９６７９張。
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15/04/2025 16:46
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