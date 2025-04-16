《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，中國聯通公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》歐洲央行公布議息結果，及中國聯通公布業績，料為周四

（１７日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本經濟再生大臣赤澤亮正會見美國財長貝森特。意大利總理梅洛

尼在白宮會見美國總統特朗普。周四本港時間９：３０ａｍ，日本央行審議委員中川順子發表講

話。晚上８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後召開新聞發布會；

８：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。１０：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）

總裁格奧爾基耶娃就全球經濟發表講話。



＊德國公布ＰＰＩ，美國公布新屋動工等數據＊



數據方面，周四（１７日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布３月出口，年率升

幅料由１１﹒４％收窄至４﹒４％；３月進口年率料由下滑０﹒７％改善至升３﹒１％；３月貿

易收支料由５９０５億日圓降至４６４９億日圓。９：３０ａｍ，澳洲公布３月失業率，料由

４﹒１％升上４﹒２％。２：００ｐｍ，德國公布３月生產者物價指數，月率跌幅料由０﹒２％

收窄至０﹒１％，年率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒４％。８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標

利率，料由２﹒６５％降至２﹒４％。８：３０ｐｍ，美國公布３月建築許可，月率跌幅料由

１﹒２％收窄至０﹒６％；３月新屋動工料由１５０﹒１萬降至１４２萬，月率料由１１﹒２％

逆轉至下滑５﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１８５萬升至１８７萬；首次申請失業救濟

金人數料由２２﹒３萬升至２２﹒５萬。



在本港，明日公布業績的公司有：中國聯通（００７６２）等。（ｗａ）

