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16/04/2025 19:38

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，中國聯通公布業績

　　《經濟通通訊社１６日專訊》歐洲央行公布議息結果，及中國聯通公布業績，料為周四
（１７日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，日本經濟再生大臣赤澤亮正會見美國財長貝森特。意大利總理梅洛
尼在白宮會見美國總統特朗普。周四本港時間９：３０ａｍ，日本央行審議委員中川順子發表講
話。晚上８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後召開新聞發布會；
８：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。１０：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）
總裁格奧爾基耶娃就全球經濟發表講話。
　
＊德國公布ＰＰＩ，美國公布新屋動工等數據＊
　
　　數據方面，周四（１７日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布３月出口，年率升
幅料由１１﹒４％收窄至４﹒４％；３月進口年率料由下滑０﹒７％改善至升３﹒１％；３月貿
易收支料由５９０５億日圓降至４６４９億日圓。９：３０ａｍ，澳洲公布３月失業率，料由
４﹒１％升上４﹒２％。２：００ｐｍ，德國公布３月生產者物價指數，月率跌幅料由０﹒２％
收窄至０﹒１％，年率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒４％。８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標
利率，料由２﹒６５％降至２﹒４％。８：３０ｐｍ，美國公布３月建築許可，月率跌幅料由
１﹒２％收窄至０﹒６％；３月新屋動工料由１５０﹒１萬降至１４２萬，月率料由１１﹒２％
逆轉至下滑５﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１８５萬升至１８７萬；首次申請失業救濟
金人數料由２２﹒３萬升至２２﹒５萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：中國聯通（００７６２）等。（ｗａ）

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