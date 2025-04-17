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17/04/2025 09:15

期指低開７９點報２１１５０，國指期貨跌１５點報７８１８

　　《經濟通通訊社１７日專訊》期指低開７９點報２１１５０，國指期貨低開１５點報
７８１８，科指期貨低開３４點報４８２０。

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