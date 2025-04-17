期指低開７９點報２１１５０，國指期貨跌１５點報７８１８

《經濟通通訊社１７日專訊》期指低開７９點報２１１５０，國指期貨低開１５點報
７８１８，科指期貨低開３４點報４８２０。
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17/04/2025 09:15
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下一篇新聞︰17/04/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５３２４﹒０升逾１８點
17/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９２１５張減９７８９張
17/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４５３２張增２８４８張
17/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１２６４９張，增５５６５張
16/04/2025 19:38 《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，中國聯通公布業績
16/04/2025 19:37 《日入而息》美對華關稅加徵至２４５％，中國傳對談判持開放態度
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