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17/04/2025 16:31

即月期指最後交易價２１４２６升１９７點，高水３１點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２１４２６，升１９７點，高水３１點，
暫成交６９０３３張。即月國指期貨最後交易價７９００，升６７點，高水３點，暫成交
７１０４２張。另外，即月科指期貨最後交易價４９０６，升５２點，高水１９點，暫成交
９４９７６張。

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