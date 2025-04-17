即月期指最後交易價２１４２６升１９７點，高水３１點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２１４２６，升１９７點，高水３１點，
暫成交６９０３３張。即月國指期貨最後交易價７９００，升６７點，高水３點，暫成交
７１０４２張。另外，即月科指期貨最後交易價４９０６，升５２點，高水１９點，暫成交
９４９７６張。
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17/04/2025 16:31
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上一篇新聞︰17/04/2025 16:46 即月期指最後交易價２１４２６升１９７點，成交６９３８２張
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17/04/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５３２４﹒０升逾１８點
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