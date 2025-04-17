即月期指最後交易價２１４２６升１９７點，成交６９３８２張

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２１４２６，升１９７點，高水３１點，

成交６９３８２張。即月國指期貨最後交易價７９００，升６７點，高水３點，成交７１０４２

張。另外，即月科指期貨最後交易價４９０６，升５２點，高水１９點，成交９６０４４張。

