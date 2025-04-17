【夜期時段】即月期指最新報２１３８９點，跌３７點，低水６點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４０８點，跌１８點，高水
１３點，最新報２１３８９點，跌３７點，低水６點，合約成交１７０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７９００點，無升跌，高水３點，最新報７８８７點，跌
１３點，低水１０點，合約成交３６１張。
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
17/04/2025 17:20
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１３點，最新報２１３８９點，跌３７點，低水６點，合約成交１７０張。
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