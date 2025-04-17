【夜期時段】即月期指最新報２１３８９點，跌３７點，低水６點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４０８點，跌１８點，高水

１３點，最新報２１３８９點，跌３７點，低水６點，合約成交１７０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７９００點，無升跌，高水３點，最新報７８８７點，跌

１３點，低水１０點，合約成交３６１張。

