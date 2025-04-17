《再戰明天》本港公布失業率，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社１７日專訊》本港公布失業率，及歐元區公布消費者信心指數，料為下周二

（２２日）市場焦點。



＊歐洲央行管委發表演講，中興通訊公布業績＊



各國重要經濟活動方面，本港時間下周二晚６：３０ｐｍ，歐洲央行管委克諾特發表演講。

９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克參加座談會。



數據方面，周五（１８日）７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布３月消費者物價指

數，年率升幅料維持於３﹒７％。下周一（２１日）１０：００ｐｍ，美國公布３月領先指標，

跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％。下周二４：３０ｐｍ，香港公布３月失業率。

１０：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者信心指數，料由負１４﹒５惡化至負１５。



在本港，下周一公布業績的公司有：新特能源（０１７９９）、招金礦業（０１８１８）等

。



下周二公布業績的公司有：中興通訊（００７６３）、重慶鋼鐵股份（０１０５３）、浙江

世寶（０１０５７）、中鋁國際（０２０６８）、安德利果汁（０２２１８）等。



下周三（２３日）公布業績的公司有：新東方－Ｓ（０９９０１）等。



下周四（２４日）公布業績的公司有：中石化油服（０１０３３）、博駿教育

（０１７５８）、新高教集團（０２００１）、中國鋁業（０２６００）、海普瑞

（０９９８９）等。



下周五（２５日）公布業績的公司有：比亞迪電子（００２８５）、中國海外發展

（００６８８）、中國神華（０１０８８）、國藥控股（０１０９９）、比亞迪股份

（０１２１１）、中國平安（０２３１８）、中國建築國際（０３３１１）等。（ｗａ）

