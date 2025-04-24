【夜期時段】即月期指最新報２１８９５點，跌１５點，低水１５點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９０３點，跌７點，低水７點
，最新報２１８９５點，跌１５點，低水１５點，合約成交２１０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０４８點，跌６點，低水９點，最新報８０５０點，跌４
點，低水７點，合約成交５６８張。
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
24/04/2025 17:20
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