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25/04/2025 16:46

即月期指最後交易價２２００９升９９點，成交１２１５０２張

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２２００９，升９９點，高水２８點，成
交１２１５０２張。即月國指期貨最後交易價８０８１，升２７點，平水，成交１７８６６１張
。另外，即月科指期貨最後交易價４９８２，升６點，低水１點，成交１８８９８７張。

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