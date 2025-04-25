即月期指最後交易價２２００９升９９點，成交１２１５０２張

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２２００９，升９９點，高水２８點，成

交１２１５０２張。即月國指期貨最後交易價８０８１，升２７點，平水，成交１７８６６１張

。另外，即月科指期貨最後交易價４９８２，升６點，低水１點，成交１８８９８７張。

