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29/04/2025 19:38

《再戰明天》美國公布ＡＤＰ就業變動，港交所公布業績

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國公布ＡＤＰ就業變動，及港交所公布業績，料為周三
（３０日）市場焦點。
　
＊日本央行一連兩日議息，中國公布製造業ＰＭＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至５月１日）。英倫銀行副總裁隆巴
爾代利發表講話。周三本港時間５：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾參加爐邊
談話。
　
　　數據方面，周三（３０日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布３月工業生產，月
率料由２﹒３％逆轉至下滑０﹒４％，年率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒８％；３月零售銷售月
率料由０﹒４％逆轉至下滑０﹒７％，年率升幅料由１﹒３％擴大至３﹒５％。９：３０ａｍ，
中國公布４月製造業採購經理人指數，料由５０﹒５降至４９﹒７；４月非製造業採購經理人指
數料由５０﹒８降至５０﹒６；４月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第一季消費者物
價指數，季率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒８％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒３％；３月
消費者物價指數年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％。９：４５ａｍ，中國公布４月財新製造
業採購經理人指數，料由５１﹒２降至４９﹒７。１：００ｐｍ，日本公布２月同時指標；２月
領先指標；３月新屋動工年率升幅料由２﹒４％收窄至１％。
　
　　２：００ｐｍ，德國公布４月進口物價，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒８％，年率升幅
料由３﹒６％收窄至２﹒５％；４月零售銷售月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒４％。
４：００ｐｍ，德國公布第一季國內生產總值，年率跌幅料維持於０﹒２％，經季節調整季率料
由下滑０﹒２％改善至升０﹒２％。４：３０ｐｍ，香港公布３月貨幣供應Ｍ１；３月貨幣供應
Ｍ２；３月貨幣供應Ｍ３。８：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率升幅料維持於
０﹒３％，年率升幅料由２﹒２％收窄至２％。８：１５ｐｍ，美國公布４月ＡＤＰ就業變動，
料由１５﹒５萬降至１１﹒５萬。８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由
２﹒３％升上３﹒１％；第一季個人消費料由４％降至１﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布４月
芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒６降至４５﹒９。１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋待完
成銷售，月率升幅料由２％收窄至１％；３月個人消費料由０﹒４％升上０﹒６％；３月個人所
得料由０﹒８％降至０﹒４％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）等。
　
　　此外，明日龍蟠科技（０２４６５）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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