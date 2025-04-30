【夜期時段】即月期指最新報２２０６７點，跌１９點，低水５２點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０７５點，跌１１點，低水

４４點，最新報２２０６７點，跌１９點，低水５２點，合約成交２７６張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８０８５點，無升跌，高水９點，最新報８０８９點，升４

點，高水１３點，合約成交３４３張。

