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30/04/2025 19:23

《再戰明天》本港公布第一季ＧＤＰ，美國公布失業率等數據

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港公布第一季ＧＤＰ，及美國公布失業率等數據，料為周五
（２日）市場焦點。
　
　　周五中國內地假期休市，各國重要經濟活動方面，本港時間周四１０：３０ａｍ，日本央行
公布利率決定。周五晚６：００ｐｍ，法國外長巴羅會見日本外務大臣巖屋毅。
　
＊日本央行公布議息結果，歐元區公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周四（１日）日本公布官方指標利率，料維持於０﹒５％。８：３０ａｍ（本港
時間．下同），日本公布４月製造業採購經理人指數。９：３０ａｍ，澳洲公布第一季出口物價
；第一季進口物價；３月出口；３月進口；３月貿易收支料由２９﹒７億澳元升至３２億澳元。
１：００ｐｍ，日本公布４月消費者信心指數，料由３４﹒１降至３３﹒８。８：３０ｐｍ，美
國公布連續申請失業救濟金人數，料由１８４﹒１萬升至１８６﹒５萬；首次申請失業救濟金人
數料由２２﹒２萬升至２２﹒４萬。９：４５ｐｍ，美國公布４月製造業採購經理人指數，料由
５０﹒２升至５０﹒５。１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ製造業指數，料由４９降至４８

　
　　周五７：３０ａｍ，日本公布３月失業率，料維持於２﹒４％。９：３０ａｍ，澳洲公布第
一季生產者物價指數；３月零售銷售月率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒４％。４：３０ｐｍ，香
港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒１％，經季節調整季率升幅料由
０﹒８％擴大至１﹒２％；３月零售銷售年率跌幅料由１３％收窄至７％。５：００ｐｍ，歐元
區公布３月失業率，料維持於６﹒１％；４月消費者物價指數月率升幅料由０﹒６％收窄至
０﹒５％，年率升幅料由２﹒２％收窄至２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布４月失業率，料維
持於４﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單，料由１％升上９﹒２％；３月工廠
訂單料由０﹒６％升上４﹒５％。
　
　　此外，明日德翔海運（０２５１０）、華昊中天醫藥－Ｂ（０２５６３）等將有基石投資者
持股解禁。（ｗａ）

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