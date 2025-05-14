《再戰明天》美國公布ＰＰＩ等數據，阿里網易吉利公布業績

《經濟通通訊社１４日專訊》美國公布ＰＰＩ等數據，及阿里網易吉利公布業績，料為周四

（１５日）市場焦點。



＊鮑威爾發表講話，歐元區公布第一季ＧＤＰ＊



各國重要經濟活動方面，ＡＰＥＣ貿易部長會議舉行（至１６日）。周四本港時間

３：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內在法國支付論壇上致開幕詞，隨後進行問答。

３：５０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森發表題為「可持續性風險與金融市場穩定」的視頻講話。

晚上６：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在阿姆斯特丹ＩＳＤＡ組織的第３９屆年度大會上

發表主旨演講。７：３０ｐｍ，奇波洛內、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在數字歐元會議上講話

。美聯儲召開第二屆Ｔｈｏｍａｓ Ｌａｕｂａｃｈ研究會議，這次會議將重點關注貨幣政策和

經濟方面的研究，預計將為美聯儲承諾每五年進行一次的貨幣政策框架審查提供學術視角（至

１６日）；８：４０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾將發表講話。１０：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策

委員會（ＭＰＣ）委員丁格拉發表演講。



數據方面，周四９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布４月失業率，料維持於

４﹒１％。２：００ｐｍ，英國公布第一季出口，季率料由下滑１﹒８％改善至升２﹒２％；第

一季國內生產總值季率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒６％，年率升幅料由１﹒５％收窄至

１﹒２％；第一季進口季率料由２﹒９％逆轉至下滑０﹒５％；３月服務業指數月率升幅料由

０﹒３％收窄至０﹒１％；３月工業生產月率料由１﹒５％逆轉至下滑０﹒５％，年率料由

０﹒１％逆轉至下滑０﹒８％。同一時間，日本公布４月工具機訂單。同一時間，德國公布４月

批發物價。５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒２％

擴大至０﹒４％，經季節調整年率升幅料維持於１﹒２％；３月工業生產年率升幅料由１﹒２％

擴大至２﹒２％，經季節調整月率升幅料由１﹒１％擴大至１﹒８％。



８：３０ｐｍ，美國公布４月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％，

年率升幅料由２﹒７％收窄至２﹒５％；４月零售銷售月率料維持不變；連續申請失業救濟金人

數料由１８７﹒９萬升至１８９萬；首次申請失業救濟金人數料維持於２２﹒８萬；５月紐約聯

邦儲備銀行製造業指數料由負８﹒１收窄至負８。９：１５ｐｍ，美國公布４月產能利用率，料

維持於７７﹒８％；４月工業生產月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒１％。１０：００ｐｍ，

美國公布５月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於４０。



在本港，明日公布業績的公司有：吉利汽車（００１７５）、阿里巴巴－Ｗ（０９９８８）

、網易－Ｓ（０９９９９）等。



此外，明日國富氫能（０２５８２）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

