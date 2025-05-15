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15/05/2025 09:15

期指高開５３點報２３５７０，國指期貨升１６點報８５８３

　　《經濟通通訊社１５日專訊》期指高開５３點報２３５７０，國指期貨高開１６點報
８５８３，科指期貨高開７點報５３８１。

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