即月期指最後交易價２３３８３跌１３４點，低水７０點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２３３８３，跌１３４點，低水７０點，

暫成交７１５４９張。即月國指期貨最後交易價８５０４，跌６３點，低水６點，暫成交

６５７６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８７，跌８７點，低水１１點，暫成交

８１８５９張。

