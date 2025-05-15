即月期指最後交易價２３３８３跌１３４點，低水７０點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２３３８３，跌１３４點，低水７０點，
暫成交７１５４９張。即月國指期貨最後交易價８５０４，跌６３點，低水６點，暫成交
６５７６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８７，跌８７點，低水１１點，暫成交
８１８５９張。
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15/05/2025 16:31
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暫成交７１５４９張。即月國指期貨最後交易價８５０４，跌６３點，低水６點，暫成交
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上一篇新聞︰15/05/2025 16:45 《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據
下一篇新聞︰15/05/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９００﹒０跌８﹒５點
15/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３３８３跌１３４點，成交７１７０３張
15/05/2025 09:15 期指高開５３點報２３５７０，國指期貨升１６點報８５８３
15/05/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９００﹒０跌８﹒５點
15/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５５９０９張減８８１５張
15/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４５３０張減１３１２張
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