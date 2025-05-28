《日入而息》ＳＨＥＩＮ傳棄倫敦申港上市，瑞銀上調香港經濟預測

《今天重點》

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路透指ＳＨＥＩＮ擬棄倫敦ＩＰＯ計劃，申請來港上市；韋爾股份傳籌備香港上市，擬集資最多

７８億元

瑞銀上調香港今年經濟增長預測至２﹒２％

新世界（０００１７）據報一永續債跌至三個月低，市場觀望６月票息支付會否延遲

美國務卿魯比奧下令大使館暫停安排學生簽證面談；美國停發學生簽證，美國駐港澳總領事館表

示不評論政府內部通訊；中國外交部回應美方停發學生簽證表示教育合作和學術交流不應受干擾

；央視指美駐華大使館證實學生簽證申請和面談仍正常進行

比亞迪（０１２１１）股價挫，稱山東經銷商資金鏈斷是其加槓桿運營；巴西勞工檢察院向比亞

迪提民事訴訟，要求支付工人精神損害賠償金

差估署指４月樓價指數按月微升０﹒４％，終止４連跌；樓價指數終止四連跌，中原陳永傑稱樓

價離見底不遠；利嘉閣指４月樓價反彈，次季料升１﹒１５％；高力維持今年私宅樓價平穩或下

調５％預測

立法會三讀通過機場離境稅加至２００元，１０月起實施

許正宇訪多倫多晤宏利及永明高管，游說將公司遷冊來港；丘應樺赴東京出席亞太地區電信組織

部長級會議

亞投行據報擬在香港及新加坡開設海外辦公室

特朗普稱正在著手推動房利美和房地美上市；馬斯克揭內部不和，稱效率部淪政府「代罪羔羊」

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《即日市況》

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恒指收跌１２３點報２３２５８，成交逾半月低，比亞迪中芯領跌

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《深滬股市》

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滬綜指微跌０﹒０２％五連跌，消費、核能股逆市收漲

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《美元匯價》

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貿易協議進展消息刺激美匯反彈

歐元最新報１﹒１３３１╱３３，日圓最新報１４４﹒１９╱２３

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《公司業績》

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萬邦投資（００１５８）中期盈轉虧蝕１﹒３億元，息１﹒７元

金山軟件（０３８８８）首季純利跌０﹒２％至２﹒８億人幣

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《公司資訊》

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飛速創新向港交所遞交上市申請，去年少賺１３％

深圳基本半導體申港ＩＰＯ，去年虧損收窄

路透指ＳＨＥＩＮ擬棄倫敦ＩＰＯ計劃，申請來港上市

華潤醫藥（０３３２０）旗下安徽雙鶴藥業通過藥品ＧＭＰ符合性檢查

港交所（００３８８）陳翊庭稱逾１５０家企業等候上市，不少屬超大型企業

石四藥（０２００５）低鈣腹膜透析液通過內地仿製藥一致性評價

上實城市開發（００５６３）附屬完成發行９億元人幣中票

科濟藥業（０２１７１）一款治療胃癌候選產品獲藥監局納優先審評

友邦（０１２９９）建議委任畢馬威為新任核數師，羅兵咸將退任

小米（０１８１０）盧偉冰稱不擔心大家電業務價格戰，冀自研芯片獲支持

李書福稱吉利（００１７５）堅持不打價格戰，不放棄研製內燃機汽車

比亞迪（０１２１１）股價挫，稱山東經銷商資金鏈斷是其加槓桿運營；巴西勞工檢察院向比亞

迪提民事訴訟，要求支付工人精神損害賠償金

快手（０１０２４）預計加大ＡＩ開發支出，損今年利潤率約１－２％

恒地（０００１２）Ｂｅｌｇｒａｖｉａ Ｐｌａｃｅ累沽６４７伙，套現３６億

美團（０３６９０）與萬豪國際聯合推出會員，整合雙方住宿、餐飲等資源

萬國數據（０９６９８）加碼發５億美元可轉換優先債及ＡＤＳ轉換價溢價３５％

淘寶家具香港第二間實體店傳選址銅鑼灣，最快第四季開業

古茗（０１３６４）加入冰杯戰團，推出１元人民幣「一杯冰水」掀熱議

維亞生物（０１８７３）附屬成立合夥基金，投資２５００萬元人幣

耀才證券（０１４２８）委任新百利融資為獨立財務顧問

中贛通信（０２５４５）擬向銀行重續最多２﹒６億人幣授信

白雲山（００８７４）附屬出售應收賬款，涉款約４億元人幣

藥明巨諾（０２１２６）倍諾達獲批內地新適應症上市許可申請

威高股份（０１０６６）湯正鵬已辭任副主席，燕霞接任

中石油發布三千億參數昆侖大模型，百個應用場景全部投產

商湯（０００２０）夥三門峽文旅集團打造全國首個「老子」數字人

騰訊（００７００）混元發布並開源語音數字人模型；今斥資５億元回購９８﹒５萬股

蒙古能源（００２７６）發約６﹒６億元新貸款票據

李嘉誠基金會再斥１４８９萬元增持長實（０１１１３）４５﹒９萬股

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《中國要聞》

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中方對沙特、阿曼、科威特、巴林４國試行免簽

商務部表示中國為德國中小企業來華投資提供大量商機；傳商務部冀引導二手車出口，並規範零

公里二手車市場

端午假國內國際機票預訂量均同比上漲，機票價格下降；內地端午節３天假期日均出入境人次料

同比增１２％

市監總局表示供水行業經營主體需主動排查壟斷風險

工信部反詐專班指「騰訊支付」ＡＰＰ是詐騙軟件

首４月國有企業利潤總額１﹒３萬億，同比跌１﹒７％

深交所創業板ＥＴＦ巴西上市，中巴合作邁入新階段

中金所指增加１０年期國債期貨合約可交割國債；財政部表示４月全國發行地方政府債券６９３

３億元

人行２１５５億逆回購利率持平，淨投放５８５億；ＣＩＰＳ與阿聯酋央行簽署跨境支付合作備

忘錄

北京大興機場口岸進出口規模累計破千億元；北京印發人工智能賦能新型工業方案，最高支持３

千萬

上海東方樞紐國際商務合作區年底前運行；上海樂高樂園一日票今開售，開園首日標準票５４９

元

杭州掛牌６宗住宅用地，起始總價１１５﹒８５億元

山東高密一化工廠發生爆炸事故，已造成５死６人失聯

江西首４月破逾百宗假煙私煙案，涉逾１﹒５億元

光大信託原董事長閆桂軍受賄及違規放貸共６６億受審；國防科工局原副局長張建華主動投案接

受審查調查

中國誠通全力完成專項債注資、科創基金設立等任務

大疆據報已量產掃地機器人，６月發布相關產品

抖音發布新規打擊仿冒熱點當事人或親友：需限時內提供身份證明

張學友東莞演唱會因撞期高考遭投訴，延至８月底舉行

向車主強制放廣告影響駕駛，深藍汽車道歉不再推送

小馬智行與廣州公交集團達成合作，推動自動駕駛商業化

庫迪咖啡二期烘焙廠投產，可支撐門店單日１０００萬杯銷量

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，報２１３５７﹒７２點

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《大國博弈》

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外交部指中美航運市場一船難求，反映兩國巨大雙向需求；美圖阻在哥中企融資，華大使表示中

方資金支持拉美基建

美國務卿魯比奧下令大使館暫停安排學生簽證面談；美國停發學生簽證，美國駐港澳總領事館表

示不評論政府內部通訊；中國外交部回應美方停發學生簽證表示教育合作和學術交流不應受干擾

；央視指美駐華大使館證實學生簽證申請和面談仍正常進行

中歐半導體企業座談會召開，深化經貿合作反對霸凌；外交部表示中方重視科技創新交流，成果

應惠及所有國家

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《國際要聞》

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特朗普稱正在著手推動房利美和房地美上市；馬斯克揭內部不和，稱效率部淪政府「代罪羔羊」

ＳｐａｃｅＸ星艦第九次試飛失敗，馬斯克稱有進步

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《外圍經濟》

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澳洲４月ＣＰＩ高於預期，市場押注年內第三次減息

新西蘭減息０﹒２５厘，通脹預期上升但核心通脹回落

日本長債拍賣闖關失敗，財相認市場參與者缺乏信心；石破召開內閣大會，要求全力支援中小企

應對美國關稅；日本擬購買數十億美元美國半導體，刺激英偉達股價大漲

紐約聯儲行行長指疫情改變美國消費者對通脹認知

特斯拉升近７％，馬斯克重返７ｘ２４小時工作模式

字節據報將在內部禁用Ｃｕｒｓｏｒ等第三方ＡＩ開發軟件

「寡婦製造者」債券ＥＴＦ令逢低買入投資者大賺一筆

橋水創辦人達利奧據悉不會擔任印尼主權財富基金顧問

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《其他消息》

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財政部表示今年在港分六期發６８０億人民幣國債

內地與香港就民航合作簽兩份文件，達成多項協作安排；陳美寶稱港府反對美國３０１條款，將

依託國家全力支援香港航企

許正宇訪多倫多晤宏利及永明高管，游說將公司遷冊來港；丘應樺赴東京出席亞太地區電信組織

部長級會議

亞投行據報擬在香港及新加坡開設海外辦公室

鄭志剛據報參與開發「一帶一路」重要港口碼頭項目

何永賢稱北區攸壆路簡約公屋開始入伙，居民租金負擔減輕

傳今年食肆將延續「七一優惠」，但響應者以大集團為主

卓永興冀更多「少老」重投勞動市場，丘應樺稱長者消費有望促經濟

孫玉菡稱今年內提出改善外賣平台工作者權益方案

彭一邦稱樓市下行令建築業步入寒冬，惟展望未來對前景充滿信心

積金局歡迎多項措施推動銀髮經濟，將配合推廣銀色財務及保障安排

南方東英三星電子槓桿及反向產品今日上市

調查指港企優先投資於廣告及市場推廣，逾四成今年增數碼轉型支出

差估署指４月樓價指數按月微升０﹒４％，終止４連跌；樓價指數終止四連跌，中原陳永傑稱樓

價離見底不遠；利嘉閣指４月樓價反彈，次季料升１﹒１５％；高力維持今年私宅樓價平穩或下

調５％預測

港府歡迎立法會通過修訂跨國企業集團的最低稅條例草案；港府再度委任特首政策組專家組成員

大欖隧道周六實施新收費，當日凌晨三時封閉至五時重開轉用易通行

婚禮布置公司ＰＳ Ｗｅｄｄｉｎｇ失聯，影響逾百對新人海關跟進

林定國稱國際調解院可處理三類爭議，冀今年底至明年初可正式運作

港深創科園完成後對港經濟貢獻每年５２０億，首批租戶今年起進駐

瑞銀上調香港今年經濟增長預測至２﹒２％

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