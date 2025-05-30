《日入而息》港股全月累漲１１７０點，國際調解院落戶香港

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新世界（０００１７）財年至今合約銷售約２４８億元，佔全年銷售目標逾９５％；新世界傳抵

押維港文化匯，尋求１５６億元貸款

極氪前期投資者致函吉利認為２２億美元私有化作價過低

香港中央結算公司表示新修訂聯交所買賣股份交收費結構下月底生效

港交所（００３８８）待立法程序完成後，無紙證券市場將於明年初生效

金管局表示４月新申請按揭貸款個案按月減少７﹒８％；４月底外匯基金總資產按月減少５７億

元；港元存款４月跌０﹒７％，香港人民幣存款升７﹒４％；本財年首月赤字１８９億元，財政

儲備６３５４億元

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％，創２０１６年８月後次低

國際調解院公約今在港簽署，王毅及多國代表將出席；王毅將出席國際調解院簽署儀式，稱為國

際化解爭端提供新選擇；王毅稱香港背靠祖國聯通世界，國際調解方面有得天獨厚條件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日跌２８３點收報２３２８９，中斷六周連升，全月仍升半成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＭＳＣＩ今換馬，滬指收跌０﹒４７％，５月累漲２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

關稅暫復活，美匯回吐大部分升幅

歐元最新報１﹒１３２４╱２７，日圓最新報１４４﹒００╱０４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國新零售供應鏈（０３９２８）中期純利升６４﹒３％至４１﹒３萬坡元，不派息

石四藥集團（０２００５）首季純利按年跌５９﹒５％

齊合環保（００９７６）進一步延遲刊發全年業績，續停牌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

力積存儲向港交所提交上市申請，去年虧損收窄

馭勢科技以１８Ｃ申在港上市，去年淨虧損稍為收窄

Ａ股紫光股份申在港上市，去年純利跌２５％

華音國際（００９８９）午後宣布停牌，兩日累計急升２﹒５倍

中電（００００２）擬發行２０億美元中期票據作一般企業用途

中遠海運國際（００５１７）委任信永中和為核數師

港燈（０２６３８）計劃發行中期票據籌５０億美元

卓著健康（０６８７７）股東場外售１０００萬股恢復公眾持股量

胡桃資本（００９０５）控股股東無條件轉讓一批虛幣予附屬公司

理想汽車（０２０１５）海外市場銷售佔比目標３０％

石藥集團（０１０９３）料６月完成三項授權合作，涉共５０億美元

比亞迪（０１２１１）高管稱中國主流車企不存在所謂「汽車圈恒大」

中國電信（００７２８）在上海成立人工智能科技公司，註冊資本２﹒８億

騰訊（００７００）多業務接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１－０５２８最新版；今斥資５億元回購

１００﹒３萬股

ＰＡＯｂａｎｋ委任姚文松為行政總裁兼執行董事

何小鵬談取消激光雷達指大算力大模型上車後，視覺感知將不同以往

Ｃ－Ｌｉｎｋ（０１４６３）執行董事張瑩已獲委任為董事會提名委員會成員

長實（０１１１３）＃ＬＹＯＳ推呼吸ＰＬＡＮ促銷，今日錄買家連購２伙單位

香港中央結算公司表示新修訂聯交所買賣股份交收費結構下月底生效

美團（０３６９０）外賣被指「玩不起」，用戶斥遭回收參與活動所獲優惠券

新世界（０００１７）；財年至今合約銷售約２４８億元，佔全年銷售目標逾９５％

東瀛遊（０６８８２）對下半年日本線旅遊審慎樂觀，香港暫未有開新店計劃

弘陽地產（０１９９６）延長提早重組支持協議費用期限

洪九果品（０６６８９）收第二份額外復牌指引，續停牌

興證國際（０６０５８）獲提供最高３億元續期融資

天保能源（０１６７１）附屬與研究院訂立分布式光伏項目ＥＰＣ合約

先瑞達（０６６６９）外周血栓分離支架在內地註冊獲批

中國建築（０３３１１）附屬訂立保理安排及應收帳款轉讓合同

南航（００７５３）接收今年首架Ｃ９１９，全年擬接收１０架

中國新城鎮（０１２７８）孟宏鐘已被任命為首席財務官，今日起生效

保誠保險（０２３７８）完成首宗肝癌組織碎化技術治療理賠

威勝控股（０３３９３）附屬獲國家電網招標採購合約，總值２﹒３３億人幣

港交所（００３８８）待立法程序完成後，無紙證券市場將於明年初生效

創科實業（００６６９）採納僱員股份獎勵計劃

國泰航空（００２９３）與中石化就可持續航空燃油合作

普匯中金國際（００９９７）已實施措施緩解流動性壓力和改善財務狀況

建行（０９３９）向特定對象發行Ａ股股票申請獲得上交所審核通過

ＥＳＲ（０１８２１）林明倫辭任首席財務官，６月１日起生效

松下家電中國與阿里雲達成ＡＩ合作，探索家電ＡＩ智能體

科軒動力控股（００４７６）收到重慶仲裁裁決書，需退還３４００萬人幣予買方

翰森製藥（０３６９２）伊奈利珠單抗注射液第三項上市許可申請獲受理

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國貿促會推動中拉經貿合作，協議超３０億美元；３月全球經貿摩擦指數為１２６，處高位；

美關稅政策不得人心，開放合作是主旋律

官媒指新型政策性金融工具有出台必要，ＰＳＬ或重啟

人行２９１１億逆回購利率持平，全周放水６５６６億；舉辦中國國際金融展，３００境內外機

構參展；一季度末房地產貸款餘額增速加快至０﹒０４％

國家發展改革委表示進一步降低徵信服務收費標準

國家電網傳考慮首次發行點心債，規模４０億人民幣

外匯局指４月國際收支貨物和服貿順差４６２億美元；去年末對外證券投資資產１﹒４萬億美元

上海３３舉措促跨境貿易，探索「藥食同源」通關便利；上海市委表示重大金融政策將在下月陸

家嘴論壇發布；上海４月出口增１７％進口增８％，首４月進口跌７％

英偉達擬上海設研發中心，美議員致信黃仁勳，憂洩露敏感信息

關稅戰暫歇，中國５月官方製造業ＰＭＩ料收縮區回升

長飛先進武漢基地碳化硅晶圓投產，紓緩新能源業缺芯

全國首家市內免稅店武漢試業，王府井與武商合營

廣州５宗宅地收金逾５５億，敏捷集團包攬番禺４宗地

哪吒汽車因租約到期拆總部ＬＯＧＯ，沒罷免ＣＥＯ

保時捷中國研發中心落地上海嘉定，首期下半年投入使用

宇樹科技回應變更為股份有限公司表示營運方面常規變更

國產機器人操作系統「鴻道」面世，支持華為、英偉達等處理器

首屆粵港澳大灣區創業大賽開啟報名，五大賽道包括ＡＩ

瑞幸咖啡生椰拿鐵等多款飲品降至６﹒９元，客服表示隨機派優惠券

平安獲批設私募基金，將落戶前海，首期規模３００億

瑞銀指中國今年ＧＤＰ增長率有望保持在４至４﹒５％左右

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國駐美使館堅決反對美國撤銷中國留學生簽證；外交部表示中方出口管制非歧視性，美方則惡

意打壓中國

美財長稱中美談判停滯，外交部表示已多次闡明關稅立場；美當局扣留一艘中國漁船，指涉強迫

勞動、不公平貿易；新思科技向中國員工發內部信表示暫停在華服務和銷售

中日就日本水產安全進行新一輪技術交流取實質性進展；共同社表示中日同意啟動恢復日本海產

品對華出口的工作；日本官房長官表示中日同意啟動恢復日本水產品進口手續

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

擬在越南建造的特朗普大廈可能明年動工

特朗普將和馬斯克召開記者會，送別後者卸去公職；關稅陷司法戰，特朗普團隊考慮兩步驟Ｂ計

劃；又一家聯邦法院出手！特朗普關稅再遭司法挑戰

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東京ＣＰＩ創兩年多最大漲幅，日圓兌美元小幅走高

德國考慮向Ｇｏｏｇｌｅ及Ｆａｃｅｂｏｏｋ等徵稅一成

波音ＣＥＯ指年底前將７３７ＭＡＸ月產量增至４７架

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國際調解院公約今在港簽署，王毅及多國代表將出席；王毅將出席國際調解院簽署儀式，稱為國

際化解爭端提供新選擇；王毅稱香港背靠祖國聯通世界，國際調解方面有得天獨厚條件

李家超稱保護主義威脅國際貿易秩序，冀國際調解院助撥亂反正

何永賢稱古洞北組裝合成最快４日建一層，港產機械人可「走出去」

許正宇稱香港與加拿大合作空間大，可構建連接東西方金融走廊

孫玉菡稱技術工種專才年齡限制將放寬至４０歲以下，快將公布細節

王沛詩再獲委任為監警會主席，為期兩年

傳ＭＰＦ受託人開會研究美債對策，冀分段減持及設寬限

ＭＩＲＲＯＲ演唱會事故，工程承辦商３名職員串謀欺詐罪不成立

岑子杰、譚凱邦、李嘉達和王百羽刑滿出獄

致同指首季香港上市公司企業交易量跌２４％，全年料錄單位數跌幅

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％，創２０１６年８月後次低

金管局表示４月新申請按揭貸款個案按月減少７﹒８％；４月底外匯基金總資產按月減少５７億

元；港元存款４月跌０﹒７％，香港人民幣存款升７﹒４％；本財年首月赤字１８９億元，財政

儲備６３５４億元

經絡指４月新批按揭宗數創１１個月新高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

