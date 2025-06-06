【夜期時段】即月期指最新報２３７０５點，跌１８點，低水８８點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７１９點，跌４點，低水７４點
，最新報２３７０５點，跌１８點，低水８８點，合約成交２０２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５９９點，跌２點，低水３１點，最新報８５９６點，跌
５點，低水３４點，合約成交３６３張。
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06/06/2025 17:20
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06/06/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５３﹒３升７﹒３點
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