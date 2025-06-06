《日入而息》領展傳分拆資產新加坡上市，傳施南德為滙控主席人選

《今天重點》

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領展（００８２３）據報考慮將香港及中國以外部分資產在新加坡上市

據報麥肯錫前舵手施南德為下任滙控主席人選之一

美團（０３６９０）無人機香港首條航線啟航，由科學園至馬鞍山公園；美團（０３６９０）毛

一年稱無人機配送貴３０元合理

滙豐私銀維持恒生指數今年底目標為２５８３０點；中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，看好

優質國企股等；下半年對中美股票持偏高比重配置，料受惠ＡＩ普及

建銀國際指下半年恒指最牛見２６０００點，金價明年初見４０００美元

證監會聯同各地監管機構遏制違法金融網紅活動；證監會向環聯（國際）資產管理發出限制通知

書，並搜查負責人處所

政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流；市建局指政府批出用地可

提振市場信心，有助進行另一輪對外融資

三部委召比亞迪（０１２１１）等十多家車企開會，要求不得打價格戰；王俠稱無底線價格戰致

利潤降至極低，品質勢必受影響；長安汽車朱華榮堅決反對無底線無道德惡性競爭行為；朱華榮

稱已儲備１１００億現金應對不確定性；賽力斯張興海稱內捲式競爭不利汽車產業可持續發展

習近平受班禪額爾德尼拜見，冀維護祖國統一民族團結

李強與加拿大總理卡尼通話，推動中加關係改善，加強對話務實合作；謝鋒應約會見百事副執總

，就中美經貿合作等交換意見

美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值；美國年初至今貿易逆差擴大，但４月逆

差創近兩年新低；美國上周新領失業救濟人數增至２４﹒７萬人；聯儲局理事指當前主要關注通

脹，非經濟增長潛在放緩

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《即日市況》

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恒指受制二萬四倒跌１１４點報２３７９２成交回落，周升５０２點

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《深滬股市》

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中美元首終通話，滬指收升０﹒０４％，四日累升１％

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《美元匯價》

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關注今晚非農數據對匯市的影響

歐元最新報１﹒１４１８╱２０，日圓最新報１４４﹒１９╱２１

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《公司資訊》

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宏利人壽保險（國際）註冊地１１月起遷冊至香港

中電（００００２）已制定及落實措施應對颱風及惡劣天氣挑戰

光大水務（０１８５７）下周全額償還２０２２年第二期中期票據

中集安瑞科（０３８９９）再獲ＬＮＧ運輸加注船訂單

華潤置地（０１１０９）將參與瀋陽樂天項目盤活，項目已停滯近９年

阿里開源千問３向量模型，性能提升４０％；亞馬遜採用ＤｅｅｐＳｅｅｋ和阿里通義千問操控

機器人

美團（０３６９０）無人機香港首條航線啟航，由科學園至馬鞍山公園

領展（００８２３）據報考慮將香港及中國以外部分資產在新加坡上市

回應長和（００００１）賣港口一事，李家超稱要衡量整體利益和個人利益

京東（０９６１８）穩定幣進入沙盒測試第二階段，正積極與金管局展開溝通

碧桂園（０２００７）５月合同銷售金額跌２８％

震雄（０００５７）本月２０日審批考慮派發末期股息或其他分派

世茂（００８１３）首五月合約銷售額跌１８﹒７％，５月跌２７％

國家聯合資源（００２５４）附屬購合共５５輛新電動巴士

越秀地產（００１２３）５月合同銷售金額按年跌４﹒９％

天虹國際集團（０２６７８）行使認沽期權

美團（０３６９０）毛一年稱無人機配送貴３０元合理

越南航空與中國南方航空成立合資公司，８月開始運營

鮑建敏不再擔任中投公司執行委員會成員職務

中國海外（０００８１）５月合約物業銷售金額按年升２１﹒１％；５月合約銷售額按年下跌２

１﹒１％

保利置業（００１１９）５月合同銷售金額約３９億元人幣，按年跌１５﹒２％

兩度臨危受命逆轉乾坤，杜嘉祺臨別滙控回巢友邦（０１２９９）

包浩斯國際（００４８３）全年同店銷售按年升６％，店舖數目跌２間

合景泰富（０１８１３）５月預售額為７﹒３８億元人幣，按年跌３７﹒５％

周大福（０１９２９）廖振為已提出請辭執行董事職務，６月３０日生效

東瀛遊（０６８８２）耀騰管理完成股權架構重組，袁氏家族持股增至４５﹒９％

澳亞集團（０２４２５）劉瑞兵就擔任首席財務官訂立僱傭合約，７月１日生效

開明投資（００７６８）黃潤權辭任主席，周偉興獲推選為主席

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９７﹒５萬股

中國通商（０１７１９）周薇辭任主席，費本君接任

英達公路（０６８８８）受託人購２０萬股

北海集團（００７０１）莊志坤辭任董事總經理，現任主席徐蔭堂接任

大中華金融（００４３１）完成向主席配偶收購煙草香精產銷業務

名創優品（０９８９６）初步評估「ＴＯＰ ＴＯＹ」業務潛在分拆上市可能性

廣汽集團（０２２３８）５月銷量按年跌２４﹒８％，首５個月跌１３﹒５％

新世界（０００１７）永續證券分派遞延至其各自的下一個分派支付日期

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《中國要聞》

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習近平受班禪額爾德尼拜見，冀維護祖國統一民族團結

李強與加拿大總理卡尼通話，推動中加關係改善，加強對話務實合作；謝鋒應約會見百事副執總

，就中美經貿合作等交換意見

張傳江任中國海洋石油集團有限公司董事長、黨組書記

北京推動紅星工業旅遊基地升級國際文化交流驛站

中國－南亞博覽會１９－２４日在雲南昆明舉辦

環境部指去年煤炭消費量佔能源消費總量比重下降

中國擬在北京浙江等地設１０個國家數據要素綜試區

財政部、水利部下達５﹒８億水利救災資金助防汛備汛

財政部今年修訂全國社保基金境內投資管理辦法等規章；下周二起發行兩期共５００億元儲蓄國

債

人行１３５０億逆回購利率持平，全周收水６７１７億

專家預計此次新型政策性金融工具額度在五千億左右

家電「國補」暫停？業界指首兩批資金接續之間斷檔

奇瑞汽車今年１０月發布首個ｅＶＴＯＬ飛行器

三部委召比亞迪（０１２１１）等十多家車企開會，要求不得打價格戰；王俠稱無底線價格戰致

利潤降至極低，品質勢必受影響；長安汽車朱華榮堅決反對無底線無道德惡性競爭行為；朱華榮

稱已儲備１１００億現金應對不確定性；賽力斯張興海稱內捲式競爭不利汽車產業可持續發展

奔馳銷售公司總裁段建軍稱對中國市場投入與信心不變；奧迪中國總裁羅英瀚稱絕對不會離開中

國市場

工信部以工業智能體為抓手深化人工智能工業應用

美國威脅封殺，中國科企對訂購華為昇騰晶片卻步

王興興稱機器人格鬥會成為未來較受歡迎體育賽事

順豐航空首個國際派駐機構比利時代表處掛牌成立

機構料中國５月ＣＰＩ降幅擴大，連續第四個月負值；機構料中國５月美元計出口增速放緩、進

口降幅擴大

大唐集團原總經理寇偉涉權錢權色交易等被開除黨籍

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０６％，報２１６６０﹒６６點

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《大國博弈》

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美國對華科技制裁擬擴至相關子公司，以堵漏洞阻規避

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《國際要聞》

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特朗普稱若未達和平協議，美國或對俄烏雙方都很嚴厲

法官裁定暫緩實施特朗普對哈佛外國學生入境禁令；哈佛大學就特朗普禁止外國學生入境提出訴

訟；白宮助理據悉安排周五與馬斯克通話以避免衝突升級；馬斯克指特朗普在愛潑斯坦名單，特

反指他瘋了！

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《外圍經濟》

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市場預測日本可能最快於７月調整債券發行計劃

印度央行意外減息０﹒５厘至５﹒５厘

德國４月出口下降１﹒７％，對美國出口大跌１０﹒５％

歐洲股市收漲，但歐央行據悉７月將暫停減息

美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值；美國年初至今貿易逆差擴大，但４月逆

差創近兩年新低；美國上周新領失業救濟人數增至２４﹒７萬人；聯儲局理事指當前主要關注通

脹，非經濟增長潛在放緩

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《其他消息》

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穩定幣條例８月１日生效，許正宇稱數碼資產可持續發展里程碑；北京市公安局表示涉案虛擬貨

幣將通過香港合規交易所變現出售

李家超稱上任三年香港經濟逐步復甦，社會團結可化危為機；保護主義籠罩應以包容破局，傳統

經濟放緩應科技創新賦能

中國香港低空經濟協會晤港府代表，倡設低空經濟航空管理系統；卓永興稱政府今年內完成研究

簡化申請低軌衞星牌照工作；陳美寶訪問重慶，考察運輸物流設施並探討合作空間

博鰲亞洲論壇一連兩日於會展舉行，料有８００多名專家領袖出席

市建局指政府批出用地可提振市場信心，有助進行另一輪對外融資

政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流

政府再度委任鄭恩賜為積金局行政總裁，任期兩年；港府委任證監會諮詢委員會委員，任期兩年

水務署估計皇后山邨食水黑色沉積物來自上游１９８７年鋪設鋼管

梁君彥稱立法會秘書處夥科大訊飛開發智慧辦公系統

科大向兩名哈佛研究生發放取錄通知，來自內地及巴基斯坦

麥美娟稱籃球博彩稅比例沿用現有足球博彩活動藍本，將諮詢立法會

證監會聯同各地監管機構遏制違法金融網紅活動；證監會向環聯（國際）資產管理發出限制通知

書，並搜查負責人處所

消息指國安處起訴黃之鋒，涉串謀勾結外國或境外勢力罪

中原ＣＣＬ按周升０﹒３％，結束兩連跌反覆尋底未變

金管局指５月底官方外匯儲備資產增至４３１０億美元

團結香港基金建議政府透過「注地」在北都興建重置住宅單位

大欖隧道實施「易通行」，九巴即日起平日每天加開逾４０班次

美投資公司Ａｒｔｉｓａｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓ傳關閉香港辦事處

滙豐私銀維持恒生指數今年底目標為２５８３０點；中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，看好

優質國企股等；下半年對中美股票持偏高比重配置，料受惠ＡＩ普及

渣打報告指近半內企擬半年至一年內開拓國際市場；建銀指下半年恒指最牛見２６０００點，金

價明年初見４０００美元

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